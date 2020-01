Je jí 18 a už patří k nejznámějším na světě. Billie Eilish byla hlavní hvězdou Grammy

Dosud vše sledovala jen v televizi. Teď tam přišla poprvé a všechno převálcovala. Když zpívala písničku When The Party’s Over, večer byl teprve v polovině, a přestože jde o zádumčivou klavírní baladu, její interpretka si nakonec ukradla celou show pro sebe.

Že se Billie Eilish stane objevem roku, o tom asi nepochyboval nikdo. Její nástup po debutovém albu byl tak výrazný, že se stal nejstreamovanější nahrávkou roku. A zaujal i porotce na Grammy. Dali mu ceny ve všech hlavních kategoriích, v konkurenci popových celebrit jako Beyoncé či Ed Sheeran. A její úspěch ještě znásobil bratr Finney, který jí s hudbou pomáhá – stal se producentem roku.

Temný i sarkastický pop sourozenecké dvojice, který vznikal v domě u jejich rodičů, zastínil na Grammy veškerou další hudbu. Album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? je o nočních můrách a snění, z více hledisek jde o originální nahrávku, kterou si s jinou nespletete.

Teprve v prosinci oslavila 18. narozeniny a hudbě se oficiálně věnuje tři roky, ale