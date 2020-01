Tentokrát už opravdu „Bye!“. Británie se v noci po 47 letech po anglicku vytratí z EU

Je to tady. Velká Británie po 47 letech a 30 dnech členství, třech letech průtahů a několika odkladech v noci na sobotu opouští Evropskou unii.

Může to připomínat něčí život. Autor tohoto článku se narodil ve stejném roce jako britské členství.

Spojené království má dnes 68 milionů obyvatel – z toho 40 milionům Britů je 47 let a méně. To je 59 % obyvatel. Ti všichni se narodili během členství své země v Evropském společenství (ES)/EU. Je to pro ně automatická samozřejmost, nic jiného nezažili.

Ten život ale mohl být i delší. Narodili jste se dřív – na začátku 60. let? Už tehdy mohla Británie do ES vstoupit. Jenže to v roce 1963