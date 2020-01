Co všechno potřebujete vědět o viru 2019-nCoV a proč nepropadat panice

Přehledně shrnujeme vše, co byste v tuhle chvíli měli vědět o čínském koronaviru – abyste měli přehled, čeho se nebát, na co si dávat pozor a jak hodnotit záplavu informací přicházejících ze všech stran.

Jak velké starosti si mám dělat kvůli koronaviru 2019-nCoV?

Zatím žádné, pokud se nacházíte kdekoli mimo jihovýchodní Asii (nebo jste odtamtud právě nepřijeli) – navzory tomu, že média vytvářejí napětí. Malé, pokud jste ve středovýchodní Číně. Velké, pokud se nacházíte v čínské provincii Chu-pej nebo přímo ve Wu-chanu. Ani tam by však vaším hlavním problémem nebylo riziko bezprostřední nákazy, ale nefungující infrastruktura, zmatené zprávy a panika.

Co to je virus 2019-nCoV? Co to jsou koronaviry?

Virus, který se v posledních týdnech šíří v Číně, dostal provizorní název 2019-nCoV. Patří do širší skupiny koronavirů. Jejich název je odvozen od toho, že pod mikroskopem vypadají skutečně jako Slunce obklopené koronou. Koronaviry působí různá onemocnění dýchacích cest, lehká i vážnější, a to u zvířat i člověka.

Do skupiny koronavirů patří SARS, který se šířil světem roku 2002 (8000 evidovaných nakažených, 774 mrtvých) a MERS (od roku 2012, kdy byl zaznamenán poprvé, asi 2000 evidovaných případů, přes 700 mrtvých).

Ve srovnání se SARS a MERS se 2019-nCoV zatím šíří o dost rychleji, zato smrtelných případů je v poměru k počtu nakažených