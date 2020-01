Končící šéfka Slevomatu: Muži si mě na jednáních pletli s obsluhou, ženy se podceňují a bojí se selhání

Jak si máme váš status vysvětlit?

Čekám druhé dítě a chtěla bych být doma minimálně rok. Starší dceři ještě není ani rok a půl, takže budu mít doma dvě malinké děti, které ještě není reálné dát do školky.

Ale vrátíte se, ne?

Podle mě je teď správný čas odejít. Čeho jsem chtěla ve Slevomatu dosáhnout, to se mi podařilo. Slevomatu je deset let, takže mi přijde i symbolické to někomu předat. Třetí věc je, že jsou tam dva super schopní lidi, Kamil Hanzlík a Láďa Veselý, kterým chci dát příležitost. Já jsem dostala úžasnou příležitost v šestadvaceti a chtěla bych to zase poslat dál. A nechci se držet koryta.

Můžete si přece nechat s péčí o děti pomoct, jako by to na vašem místě nejspíš udělal čerstvý otec.

Mohla bych. Šlo by to. Kdybych chtěla, investoři by mi dali k ruce někoho, kdo by mi pomohl, a další podporu. Ale já bych potom byla jenom tvář, která by ve firmě byla deset patnáct hodin týdně, a byla bych věčně nedostupná. Ta firma pořád není tak velká, aby byl CEO ten vzdálený nahoře, kterého vidíte jednou za měsíc. Firma by ztratila dynamiku a tempo, kdyby na mě lidé museli čekat ohledně nějakého rozhodnutí.

Marie Havlíčková (32)

Až donedávna CEO ve společnosti Slevomat, nyní na mateřské dovolené. Pochází z Uherského Hradiště, vystudovala sémiotiku na Univerzitě Karlově. Začínala jako vedoucí prodejny s oblečením Pull & Bear. V roce 2012 nastoupila do Slevomatu, kde se postupně přes několik pozic propracovala na pozici CEO. Pod jejím vedením firma prošla proměnou v portál, který se orientuje na prodej zážitků a cestovních nabídek, a překročila dvoumiliardový obrat. Je vdaná a má dceru, v dohledné době očekává narození druhého dítěte.

S jedním dítětem to bylo jiné?

Ano, krásně to fungovalo, bylo to hratelné, ale vím, že se dvěma ne. Já budu ve stresu, děti budou ve stresu, buď budu šidit firmu, nebo děti. Dokud neucítím, že je starší připraveno jít do školky, nechci se nikam vázat.

Navíc dokud se moje druhé dítě nenarodilo, nevím, jakou bude potřebovat péči, takže je krátkozraké si cokoli naplánovat. Což ale neznamená, že nebudu nic dělat. Jsem workoholik a strašně ráda budu pár hodin týdně něco dělat, ať už ve Slevomatu, nebo v jiném projektu.

Není vám líto, že se vzdáváte takové pozice kvůli mateřství?

Jsem