Uzavřené metro, kontrola teploty, vyprodané roušky, panika. Cizinec tweetuje z pustých ulic megapole Šanghaj

Vova Arty, který je aktivní na sociálních sítích jako jsou Twitter a Instagram, sepsal sérii tweetu (tzv. vlákno), v nichž během víkendu líčil situaci v obřím městě.

Není novinář ani vědec, popsal jen informace, ke kterým se dostal, vlastní zážitky a dojmy. Jeho postřehy jsou ale zajímavým dílem do skládačky popisující, co se dnes v do značné míry uzavřených čínských městech děje. Proto vám s jeho souhlasem přinášíme překlad jeho twitterového vlákna:

Sobota

Všude byla až do konce února vyhlášena karanténa. Ve školách, univerzitách, komerčních vzdělávací střediscích atd.

2. 10 дней назад везде разослали вот такую офишл бумагу, что все муниципальные учереждения должны быть закрыты. pic.twitter.com/xXqv4AZ3yv — samo (@stillmatique) January 25, 2020

Před 10 dny všude rozeslali takový oficiální papír, že všechny městské instituce by měly být zavřeny.

Na šanghajských ulicích už prakticky déle než týden nejsou lidé, ačkoli oficiální novoroční svátky začaly teprve před 3 dny. Vypadá to, jako kdyby obrovská metropole vymřela.

Moji čínští známí odjeli do jiných provincií, protože do Šanghaje přijelo mnoho lidí, kterým se podařilo opustit Wu-chan. U vjezdů do Šanghaje je teď dopravní zácpa, 70 tisíc