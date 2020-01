Debata N: Hledání pravdy s ústavní soudkyní Šimáčkovou i komentátorem Šídlem

Ve vyprodaném pražském divadle Aflred ve dvoře se ve čtvrtek 23. ledna konala historicky první Debata N s podtitulem S pravdou ven. Celý večer uvedlo muzikálové představení dětské skupiny z Tanečního studia Light Hlásná trouba aneb S pravdou ven, které pojednává o pravdě a fungování médií. Pokud budete mít někdy příležitost, nenechte si ho ujít.

Po představení následovala diskuse s erudovanými osobnostmi. O své zkušenosti a pohledy se podělila ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková, politický komentátor Jindřich Šídlo, zakladatelka Internetového institutu Tereza Bartoníčková a šéfredaktor Deníku N Pavel Tomášek. Záznam celé debaty si můžete poslechnout v dnešním podcastu Studio N nebo se podívejte na video.



„Když rozhoduji v soudním sporu, snažím se samozřejmě zabránit tomu, aby dostala průchod nespravedlnost nebo lež. Důležité ale je si uvědomit, že úkolem soudců není hledat pravdu nebo spravedlnost. Jejich hlavním úkolem je řešit spory mezi lidmi, nastolit mír ve společnosti,“ říká ústavní soudkyně Šimáčková. „V okamžiku, kdy se stal nějaký trestný čin, nemůžeme současně vědět, co se odehrává v hlavách všech zúčastněných osob.“

Jak nedat průchod lži a nespravedlnosti v médiích a jaké konkrétní metody hledání pravdy může využít žurnalistika, popisuje šéfredaktor Deníku N Pavel Tomášek: „Jsou to stará, osvědčená pravidla. První z nich je, že zpráva se nepíše s a priori utvořeným názorem na věc. Je to velmi těžké v praxi dodržet. Představte si, že píšete zprávu, která se týká prezidenta této země. Těžko byste ve společnosti pohledali člověka, který by na něj neměl nějaký názor. Proto je důležité si touto hygienou projít a pokusit se oprostit od názoru,“ říká Tomášek.

„Důležité také je vycházet z více než jednoho zdroje. Tím zajistíte, že se nestanete nástrojem někoho, kdo chce dostat do veřejného prostoru nějakou informaci a tím veřejností manipulovat. Třetím pravidlem je, že ten, o kom zpráva pojednává, dostává prostor pro vyjádření. A posledním základním pravidlem je, že odlišujete zprávu a komentář. Nelze se čtenářem hrát nefér hru.“

Ani v případě médií ale nelze skrze články nebo reportáže v televizi dosáhnout celé pravdy. „Jestli to čtenáři ví, upřímně řečeno nevím,“ odpovídá Jindřich Šídlo. „A zvlášť u televize. Ta je zrádná v tom, že je ze své definice povrchní, zejména pak ve zpravodajství. Když se podíváte na scénář nějaké reportáže, zjistíte, že je to velmi krátký text. Zároveň má v Česku televizní zpravodajství největší vliv na informovanost obyvatelstva. Dlouhodobě si myslím, že brannou povinností budoucnosti je informační gramotnost. To tu chybí. Ve školách se to sice učit má, ale stát musí zůstat neutrální a nesmí dětem říkat, co si mají myslet,“ míní komentátor.

A jakou roli v hledání pravdy hraje internet? „Asi to bude nepopulární názor, ale já si myslím, že pouze všechno zesiluje,“ tvrdí zakladatelka Internetového institutu Tereza Bartoníčková. „Internet nám dodává nové zrcadlo. První zrcadlo bylo nastaveno, když Země přestala být centrem vesmíru. Druhé, když Darwin prokázal, že nejsme vrcholkem evoluce. Třetí, když jsme se od Freuda dozvěděli, že nejsme vládci své mysli. A teď se nacházíme v době, kdy nám nastavují zrcadlo data. Musíme si dávat pozor, jak nahlížíme na to, co je pravda. Data nejsou informace, dokud nejsou interpretována. K tomu, abychom je interpretovali co nejvěrněji pravdě, potřebujeme spoustu techniky. Role internetu je zkrátka kus pravdy.“