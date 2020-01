Pirátské dilema: Chtějí do vlády, ale jen mladí voliči, protestující proti tradičním stranám, je tam nedostanou

Piráti mají za sebou celostátní fórum, na němž si zvolili nové vedení a nastavili kurz pro následující dva roky. Ty budou klíčové, neboť do nadcházejícího dvouletého funkčního období částečně nového a částečně staronového vedení spadají jednak dvoje letošní volby – do krajských zastupitelstev a do jedné třetiny Senátu – a následně pak příští rok i volby do Sněmovny.

Není překvapivé, že se Piráti rozhodli nepřepřahat a ponechat v čele současného předsedu, a to přesto, že měl hned dva vyzývatele. Pod vedením Ivana Bartoše vstoupili Piráti v roce 2017 poprvé do Sněmovny, a to hned z třetí pozice, a podobným způsobem uspěli i ve volbách evropských. A přestože pohled na vývoj preferencí od voleb má tvar sinusoidy, drží se stále nad hranicí pirátského volebního zisku z října 2017.

Piráti však i přes toto na první pohled optimistické hodnocení stojí hned před několika nelehkými výzvami. Jednou z nich nepochybně bude posílení a stabilizace voličské základny coby základního východiska pro měření úspěšnosti. Strana dlouhodobě společně s ODS pendluje mezi druhou a třetí příčkou v různých na sobě nezávislých průzkumech veřejného mínění a volebních modelech.

Rizika sázky na mladé

Pirátští stratégové si ale určitě všimli, že