Maláčová chce brát lidem dávky i za zameškané hodiny ve škole. Chudí spadnou na úplné dno, varují experti

Čtyřiačtyřicetiletá Jitka (celé jméno redakce Deníku N zná, ale kvůli zachování soukromí nezveřejňuje) bydlí tři roky v jednom z obecních bytů v městské části Brno-sever. Je v invalidním důchodu, léta se léčí na psychiatrii. Tam také dochází její čtrnáctiletá dcera, která kvůli atakům úzkosti často chybí ve škole.

„Kvůli exekuci mám obstavený účet, takže jsem nemohla několik měsíců platit nájem, a musela jsem taky pomoct staršímu synovi, který přišel o práci,“ vypráví Jitka potichu. Teď je v insolvenci a k důchodu si přivydělává v družstvu invalidů. Pětitisícový nájem jí pomáhaly zaplatit dávky na bydlení, protože většina ostatních příjmů jde věřitelům a exekutorům.

Do dluhů spadla před několika lety, když si půjčovala, aby mohla pomoct matce s nájmem nebo synovi, který potřeboval pomůcky do školy. Jenže kvůli obstavenému účtu se nasčítal i dluh za její vlastní bydlení. Nakonec jí pomohla Jihomoravská nadace, která jí darovala třináct tisíc korun, aby mohla zaplatit radnici.

Ani přes lékařská potvrzení a varování úředníků ze sociálně-právní ochrany dětí, že ztráta bydlení bude mít dramatický dopad na rodinu, ale nakonec radní Brna-sever Jitce smlouvu v září neprodloužili. Teď čeká na rozhodnutí soudu o vystěhování. Brání se tím, že postup radnice byl chybný, protože dluhy na nájmu jsou splacené.

Dny tráví buď v práci, nebo doma s dcerou, která je na ni velmi fixovaná. „Nechápala jsem, proč mi radnice smlouvu neprodloužila. Člověk se snaží ze všech sil, a i když máte dluhy, neznamená to, že je budete mít pořád. Lidi by měli dostat šanci,“ myslí si Jitka. Její zdravotní stav se podle lékařských zpráv, které má Deník N k dispozici, v poslední době zhoršil, stejně jako stav její dcery. A lékaři výslovně napsali, že je to kvůli nejistotě s bydlením.

„Ráno se musím přemáhat, abych vstala. Nejradši bych se chtěla schoulit a nevycházet. Nebýt toho, že stojíme s dcerou při sobě, nevydržely bychom to. Na ubytovnu nebo do azylového domu si nemůžeme vzít psa ani křečky, na kterých dcera velmi lpí. Taky se bojím, že by ji úředníci dali do dětského domova. Doktorka mi řekla, že bych měla jít do nemocnice, ale o dceru by se neměl kdo postarat. Kvůli úzkostem dlouho nevydrží sama doma, po několika hodinách už mi volá,“ popisuje zoufale svoje každodenní obavy.

Podle starosty Brna-sever Martina Malečka (SOL) musí radnice přistupovat ke všem nájemníkům stejně. „Na diskusi na radě o tomto konkrétním případě si už moc nevzpomínám. Ale když paní prodloužíme smlouvu a ona zase nebude platit, tak co s tím máme dělat? Takových případů máme desítky. Tak ať nám město řekne, že je máme nechat v obecním bydlení, přestože neplatí, a taky kdo za ně bude hradit nájem,“ podotkl starosta.

Pomohl vám někdo s nájmem? Přijdete o dávky

Podle návrhu zákona o dávkách na bydlení, který zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí, by Jitka byla na ulici nebo v ubytovně a její dcera v dětském domově už dávno, do normálního bytu by se vůbec neměly šanci dostat.

Ministerští úředníci totiž mimo jiné navrhují, že