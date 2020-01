Povinnou maturitu z matematiky jsme vzali za špatný konec, papír vám logické myšlení nezaručí, říká Plaga

Poslanci mají tento týden rozhodnout, jestli budou studenti gymnázií a lycejí už příští rok povinně maturovat z matematiky. Posunutí termínu o osm až deset let chce prosadit ministr Robert Plaga, který v rozhovoru pro Deník N popisuje proč. Rozebírá i nový způsob financování škol. „Předpokládám, že ředitelé jsou schopni obhájit si, jaké odměny a příplatky dávají svým pracovníkům. To je jejich manažerská povinnost,“ reaguje na kritiku novinky, že výši odměn pro učitele půjde dohledat.

Studenti jsou napjatí, jak to dopadne s maturitou z matematiky. Od příštího roku má být povinná pro gymnázia a lycea, později pro všechny. Kdy tato nejistota skončí?

V tuto chvíli je platný zákon, který říká, že ve školním roce 2020/2021 budou na jaře maturovat gymnázia a lycea povinně z matematiky, o rok později všichni další.

To znamená, že žádná nejistota není. Je jistota, že takto to bude, pokud Sněmovna nepřijme můj návrh, který říká, že má zůstat možnost volby mezi matematikou a cizím jazykem. Proto jsem také navrhoval, aby to bylo projednané ve zrychleném řízení, to znamená, že Sněmovna v rámci jednoho čtení okamžitě rozhodne a studenti už budou vědět.

Projednávání už se ale dvakrát natáhlo.

Někteří poslanci obstruovali, aby se návrh neprojednal. Mrzí mě to, beru to jako šprajc a nemyslím si, že je rozumný. Pokud Sněmovna stále drží podle mě nesprávný názor, že maturita z matematiky má být povinná pro všechny od roku 2022, tak fajn, ale ať to studenti ví co nejrychleji.

Nejpozději se startem příštího školního roku musí vědět, z čeho maturují. Není času nazbyt. Apeluji na Sněmovnu a snažím se, aby to bylo projednáno co nejrychleji, a pevně věřím, že se mi podaří přesvědčit Sněmovnu, že jsou důvody ponechat volbu mezi cizím jazykem a matematikou.

Jakou máte podporu u klubů?

Toto téma je unikátní v tom, že štěpí kluby nikoliv podle politických preferencí, ale podle toho, jestli má někdo technické vzdělání, preferuje matematiku a tak. S výjimkou klubu Pirátů, který se nakonec postavil za můj návrh, jsou všechny ostatní kluby štípnuté a nemají jednotné stanovisko.

Takže ještě vůbec netušíte, jak to ve Sněmovně dopadne?

Protože to není politické, ale věcné hlasování, nedá se odhadovat, která část převáží. Přesto bych považoval za špatné, kdybych to nezkusil. Myslím si totiž, že racionální a věcné argumenty včetně čísel ukazují, že jsme povinnou maturitu z matematiky vzali za špatný konec.

Z mého pohledu jde všem včetně průmyslu o to