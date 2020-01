Se sloupem, nebo bez sloupu, hlavně ať už se rozhodne. Církve si musí vyříkat daleko závažnější témata

Komentář Petra Vinše: S mariánským sloupem na Staroměstském náměstí je to, zdá se mi, trochu jako s fotbalem. Když už někdo zarytě fandí, tak se drží svého klubu, udělá pro jeho úspěch kde co a někteří se kvůli tomu klidně i poperou. A ti, kdo fotbal nesledují, na to hledí s nepochopením a možná i s trochou nelibosti.