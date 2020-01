Notes: Musíte být chlap nebo hysterka, abyste se mohli zdravě naštvat? Pátek plný otázek

Vyšetřovatelé už znají viníky tragického požáru ve Vejprtech, my ale město „na konci světa“ a jeho obyvatele ještě neopouštíme. Čínou se šíří nový virus a zabíjí. Zatím „jen“ oslabené jedince, ale jeho rychlost znepokojuje celý svět. Představuje větší hrozbu než SARS? Budou se slučovat česká ministerstva, nebo ne? Premiér Babiš to vidí každý den jinak. A je Berlín Babylon? U pátečního Notesu vás vítá Lenka Vrtišková Nejezchlebová.

Kdo není ve Vejprtech klientem ústavu, je jeho zaměstnancem nebo má v rodině alespoň někoho, kdo v zařízení pracuje či pracoval. Tragický požár tak zasáhl všechny místní obyvatele. Jak a čím žije město plné „ústavů“, které vzniklo jako komunistický projekt sociálního inženýrství? Po reportáži přímo z místa neštěstí přináší Eliška Hradilková pokračování, které otvírá spoustu znepokojivých otázek kolem systému sociální péče, ale má i pozitivní náboj. Zdá se totiž, že ve Vejprtech spolu umí lidé (s hendikepy i bez nich) komunikovat.

„Tady nemají kam utéct, jsme na konci světa.“ O městě, kde se i starcům říká děti a kde každý desátý žije v ústavu

S Eliškou byl na severu i její kolega-manžel-fotograf Ludvík Hradilek, jeho snímky nejen podtrhují atmosféru reportáže, ale samy vyprávějí příběh.

Obrazem: Dukla, Kavkaz, Krakonoš a vajgly. Ústavní město Vejprty po tragédii

Ze světa… (zatím)

Magdalena Slezáková důkladně zmapovala dostupné informace o novém koronaviru 2019-oCoV a jeho šíření, které je rychlejší, než se čekalo. Ve Wu-chanu má sice během neuvěřitelných šesti dnů vzniknout nová nemocnice pro tisíc nemocných, ale zdá se, že některá opatření čínské úřady možná zanedbaly. Velmi znepokojen je uznávaný hongkongský virolog, který se právě z míst zasažených epidemií vrátil a podal svědectví.

V megapoli Wu-chan „uvízla“ také ruská zpěvačka Lera Lazarevová. Už čtvrtý den ze strachu před infekcí nevyšla na ulici. Deníku N – přesněji řečeno Petře Procházkové – poskytla krátký rozhovor.

Wuchanská epidemie může být i desetkrát rozsáhlejší než SARS, obává se virolog, který vypátral jeho patogen

Rozhovory

Když se sejdou dvě výborné novinářky u mikrofonu, to by v tom byl čert, aby nevznikl dobrý rozhovor. Jana Ciglerová (která rozhodně není jen držák mikrofonu z titulku) zpovídá Noru Fridrichovou v podcastu Deníku N. Pro ty, co raději čtou, je níže rozhovor i psaný. O médiích, o tom, jaké to je být pod palbou trollů a haterů, ale taky o samoživitelkách, pro které Nora dělá sbírky a dává do toho obrovský kus své energie.

Fridrichová: Xaver je vděčný držák mikrofonu. Jsem ráda, že ČT takového moderátora nemá

Dnes se konal pohřeb Madly Vaculíkové, která zemřela čtyři a půl roku po svém muži Ludvíku Vaculíkovi. Jejich syn Jan sice v životě nenapsal žádný román jako jeho otec (nevyšla mu ani sbírka dopisů žádnému umělci jako jeho mamince), ale těch skoro dvakrát dva tisíce slov v rozhovoru s Renatou Kalenskou vydá na solidní nástřel románu, který napsal – odpusťte tu frázi, ale je výstižná – život. „Jsem zvědavý, na co se budete ptát, když naši už o sobě všechno řekli,“ řekl Renatě v úvodu. Ano, možná řekli, ale jeho vyprávění snímá z obrazu jeho rodičů tlustou vrstvu literární a mediální (sebe)stylizace.

Syn Ludvíka a Marie Vaculíkových Jan: Mamince se umíralo hůř než tátovi

Politika

O víkendu skončila Alexandra Udženija ve vedení ODS. Kolegové a kolegyně ji nezvolili místopředsedkyní, ačkoliv neměla žádného protikandidáta (ani protikandidátku, ale v ODS se prý „na gender nehraje“). Naštvaná prý není, neboť není „hysterka ani chlap“. Inu, já taky nejsem chlap a sklony k hysterii snad nemám, ale drobátko naštvaná bych asi byla… Ale se mnou Bára Janáková a Hanka Mazancová rozhovor nedělaly.

Nejsem chlap ani hysterka, nezvolení beru sportovně. Gender v ODS neřešíme, říká Udženija

A Jan Tvrdoň píše o tom, kterak Andrej Babiš popřel sám sebe. Tak budou se ministerstva slučovat? Nebudou? Počkáme si na další díl. Třeba do pondělí. Uvidíme…

Babiš otočil a popřel sám sebe, už nechce slučovat ministerstva ani náměstka Kremlíka

Kontext

Kirill Ščeblykin vedl hluboký a obsažný rozhovor s profesorkou politologie a filozofie z Berkeley Wendy Brownovou. Mluvili spolu o nočních můrách otců zakladatelů takzvaného neoliberalismu a o nástrahách, které na nás líčí demokracie. Není to lehké čtení, ale stojí za to se do něj ponořit.

Když limity určí většina, přijdeme o planetu, obává se profesorka z Berkeley

Historie

Polská Osvětim. Stala se symbolem holokaustu a zrůdné nacistické ideologie, ale nešlo o jeden koncentrační tábor, ale o propracovaný systém více než čtyřiceti dalších táborů, které se nacházely v širokém okolí. „Neexistovalo jich jen šestnáct, ale tisíce, od malých po velké. Kdybychom je zanesli do mapy, zaplnily by celou střední Evropu,“ řekl Pavlu Polákovi vědec Adam Kerpel-Fronius. Tři z nich byly na území dnešního Česka. Jejich oběti zde nemají ani pamětní desku…

Pozapomenuté osvětimské tábory v Česku. Na jejich místě jsou hřiště i výrobní hala

Kultura a radost

Ale abychom nekončili temně (i když temné to bude asi taky)… je tu i jedna opravdu báječná zpráva. Fanoušci seriálu Babylon Berlin režiséra Toma Tykwera (mezi které se hrdě hlásím) se právě dnes dočkají (tedy alespoň na některých komerčních televizích jako je Sky nebo HBO Go) prvního dílu jeho třetí řady. A náš německý zpravodaj Pavel Polák k této příležitosti nachystal průvodce berlínským Babylonem… po místech, kde se natáčelo.

Berlín je Babylon! Deník N se vypravil po stopách kultovního seriálu

Přejeme vám krásný víkend, nejen u televize. Za redakci Deníku N se loučí Lenka Vrtišková Nejezchlebová.