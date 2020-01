„Nebyla to moje citace.“ Babiš otočil a popřel sám sebe, už nechce slučovat ministerstva ani Kremlíka náměstkem

„Hnutí ANO je nestandardní, já jsem taky nestandardní. Pan Havlíček to bude řídit,“ oznámil na dnešní tiskové konferenci premiér Babiš. Vicepremiér Karel Havlíček podle něj bude stát v čele obou resortů až do voleb. Předseda vlády přitom odvolal dřívější zvěsti, že by se mohla tato ministerstva spojit. Označil tyto zprávy za „dezinformace a nepravdy, které jsou v mediálním prostoru“, i když o této možnosti sám veřejně mluvil.

Předseda vlády se odkázal na své prohlášení, které poskytl médiím začátkem týdne během své návštěvy Zlínska. „To, že máme tolik ministerstev, je proto, že máme poměrný parlamentní systém. Kdybychom měli většinový, dovolím si říci, že bychom možná mohli mít o čtyři ministry méně. Kdysi jsme měli ministerstvo hospodářství a asi politici měli málo míst, tak z toho udělali tři ministerstva. Klidně by místo tří mohlo být jedno,“ řekl Babiš v pondělí během své cesty po Zlínském kraji.

Kromě možného spojování resortů MPO, dopravy a místního rozvoje Babiš mluvil o tom, že by logiku dávalo také spojení ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí.

Dnes ale otočil. „Žádná ministerstva se nebudou slučovat. Pokud jsem se vyjádřil, že pokud bychom měli většinový systém, měli bychom možná o čtyři nebo pět ministrů méně, je to pravda. Bylo to ale vytrženo z kontextu. Není to v plánu, není to ani možné, je to kompetenční záležitost, v minulosti to měly některé strany v programu,“ řekl premiér na dnešní tiskové konferenci.

Mezi některé strany mimo jiné patří také hnutí ANO. To mělo