ODS ustupuje od jízdenky zdarma pro osmnáctileté. Možná nebude zdarma a možná nebude

Návrh představila ODS na říjnové tiskové konferenci ODS v rámci své kampaně s názvem Země, která vítězí. Tehdejší první místopředsedkyně strany Alexandra Udženija představila programové priority strany a v rámci nich vyzdvihla kromě osvobození od daní mladých pracujících do 26 let právě dárek pro čerstvě osmnáctileté.

„Osmnácté narozeniny jsou vždycky významné, a protože ODS nikdy nerozdávala dárky a vždycky se snažila lidi motivovat, zůstáváme u toho, ale s drobnou výjimkou. Myslíme si, že by každý náš občan, kterému je 18 let, měl dostat od státu možnost rozjet se do Evropy. Podívat se, jak lidé žijí, založit si přátelství a kontakty. Proto by každý měl dostat vlakovou jízdenku na určitou dobu, aby měl možnost se dostat do Evropy,“ prohlásila tehdy Udženija. Následně pro HN upřesnila, že podle jejích propočtů by plně hrazená jízdenka pro mladé přišla stát na maximálně 1,67 miliardy korun. Tehdy nicméně preferovala variantu, že by stát platil 75 procent z ceny.

Program se nezamlouval třeba bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Martinu Kubovi. Vadilo mu především osvobození od daní mladých lidí do 26 let a v komentářích odsoudil právě i jízdenku zdarma po Evropě. I předseda poslaneckého klubu a nynější první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura pro server Seznam zprávy uvedl, že tento bod programu rozhodně nepovažuje za definitivní a budou o něm ještě diskutovat. Sám pak přiznal, že se mu návrh nelíbí.

Návrh ODS vyvolal údiv i kvůli tomu, že to byli právě občanští demokraté, kteří vládu Andreje Babiše (ANO) kritizovali za slevy na jízdném pro studenty a seniory. „Motivace premiéra v demisi je podle mého názoru jediná – chce si štědrým rozdáváním státních peněz koupit voliče, jiný smysl v tom nevidím,“ útočil na Andreje Babiše Stanjura v březnu 2018.

Podle Udženiji měla výrazná sleva na jízdném přimět mladé lidi, aby poznali Evropu. „Měla to spíš být motivace, aby se