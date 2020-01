Okamurova asistenta do Rady ČT nominoval spolek, který vznikl den po uzávěrce

Zvolení některých kandidátů do Rady ČT by vedení veřejnoprávní televize přidělalo vrásky na čele. Mezi uchazeči jsou totiž tvrdí kritici ČT, někteří uchazeči na televizi nepokrytě útočí.

Mezi známými jmény z této kategorie je například ekonom Vladimír Pikora, kterého nominovala Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, v jejímž čele stojí někdejší prezidentský a senátorský kandidát za stranu Realisté Jiří Hynek.

Pikora požaduje výrazné úspory v hospodaření veřejnoprávní televize. „ČT může klidně ušetřit přes 300 milionů a divák to nemusí poznat,“ napsal nedávno Pikora v komentáři pro týdeník Reflex. Podpořil také zrušení koncesionářských poplatků a financování televize ze státního rozpočtu. „Protiargumentem je, že by změnou financování přišla veřejnoprávní média o svou nezávislost. Já si to nemyslím. Soudci a policie jsou také placeni ze státního rozpočtu a neznamená to, že by byli závislí. Pokud by byla nezávislost daná poplatkem, měli bychom policii taky platit z poplatku – a neděláme to,“ argumentoval v textu Pikora.

Dalším odpůrcem ČT na seznamu kandidátů je moderátor Českého rozhlasu a internetové televize XTV Lubomír Xaver Veselý. Nominoval ho spolek Centrum pro občanské svobody, který si před sněmovními volbami v roce 2017 založil nynější poslanec a předseda Trikolóry Václav Klaus mladší.

Veselý se loni v září dostal do střetu s redaktorkou pořadu Newsroom ČT24. Téměř souběžně se zveřejněním seznamu kandidátů publikovaly Parlamentní listy dlouhý rozhovor s Veselým právě o České televizi. „Podle mě je potřeba zapracovat na tom, aby se ČT přiblížila lidem a ti neměli pocit, že je tady nějaká elita rozhodující o tom, jaký máme mít názor,“ řekl mimo jiné Veselý.

Ke Klausovi mladšímu má blízko i ekonomka Hana Lipovská, kterou ale – trochu překvapivě – nominovala