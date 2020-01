A nejen to: nad Británií znovu hřmí německé messerschmitty, v Davosu si lámou hlavu se zodpovědným kapitalismem a tragédie ve Vejprtech už má možná svého viníka. Učitelské noviny pitvají „klimakult“, další lidovec promlouvá a na Slovensku rezignoval ministr, poté co si uřízl notnou ostudu v čínské restauraci. Čtvrteční Notes má pro vás Magdalena Slezáková.

Notes: Když doba spěchá, Zeman mizí do jiného étosu. Zato Terry Jones, to byl báječný domácí…

Den Deníku N

Jiný étos Miloše Zemana. Řekněme si to otevřeně: prezidenta ubylo. A ne, nemyslím tím na váze, však si sama hlava státu pochvaluje, jak pěkně na ní poslední dobou přibývá. Ale z veřejného prostoru se nám jaksi ztrácí. Jízdy po regionech jsou ty tam, za hranice už prezident také míří méně a když už se něco děje – Zemanovými slovy nějaké to „jmenování velvyslanců, rektora, nebo co všechno“ –, většinou se to odehrává na Hradě nebo v Lánech.

Pročež to Jan Tvrdoň uchopil z gruntu a sestavil prezidentský kalendář, který doporučuji k pozornosti. Což, ostatně, platí i pro celý článek. Obsahuje mimo jiné brilantní vyjádření hradního mluvčího Ovčáčka: „Druhý mandát je v každém případě pozvolnější, má totiž jiný étos… Zároveň jde i o určitý příklad pro ostatní politiky. Současnost se vyznačuje uspěchaností projevující se mimo jiné i v někdy zbytečně rychlých, a tím pádem emotivních reakcích na sociálních sítích.“

Jak by RAF prohrála bitvu o Británii? Dobrá tedy, pokud současnost tolik spěchá, máme lék: návrat do minulosti, navíc vědecky podložený. K 80. výročí slavné letecké bitvy o Británii spojili historici síly s matematiky a Jan Wirnitzer zas s Petrem Koubským. A vznikl velice zajímavý text o ještě zajímavějším experimentu, kdy počítačová simulace zkoumala, jak by bitva dopadla, být věci jinak.

Co by se například stalo, kdyby se Němci přidrželi letišť a nezačali útočit na vnitřní Londýn? Kdyby Luftwaffe zvládla udeřit už dříve? Kdyby se válka ve Francii vyvíjela trochu jiným směrem? Tohle je článek, kde se dozvíte odpovědi – a také vysvětlení, do jaké míry jim můžete důvěřovat.

Davos o zodpovědném kapitalismu. Od britských ostrovů do Davosu doletíte za chviličku, ale co ta uhlíková stopa? Ano, z dob, kdy na ní nikomu nezáleželo, jsme zas zpátky v roce 2020 a spolu s naším novým kolegou Michalem Tomešem (vítej v Deníku N, Michale!) sledujeme Světové ekonomické fórum. K 50. výročí si fórum mocných nadělilo rozmluvy o zodpovědném kapitalismu v éře zpomalující světové ekonomiky a klimatické krize. Ale jak se říká, činy hlasitější slov.

Útěk z hořícího domova. Nedělní tragédii ve Vejprtech, kdy v domově pro lidi s postižením zahynulo v ohni osm lidí, zřejmě způsobil jeden z klientů; technickou závadu už policie vyloučila. Vedení ústavu se obává, že na vině je někdo z trojice, která do domova přišla teprve loni a při požáru podle všeho utekla oknem. A že jim teď hrozí lynč, píše Eliška Hradilková Bártová. Mimochodem, jestli vás na začátku týdne minula smutná svědectví, která Eliška ve Vejprtech zaznamenala, tady jsou a rozhodně stojí za přečtení.

Můj báječný domácí Terry Jones. Milovníci Monty Pythonů, zbystřete! Jistě víte, že od předvčerejška už mezi námi není Terry Jones. Ale kapesníky stranou, tohle smutné čtení v žádném případě nebude. Zvláštní doporučení dnes totiž putuje za povídáním Jana Kudláčka s Veronikou Michálkovou, která u Jonese jako studentka týden bydlela a teď o něm krásně mluví. „Svého tehdejšího přítele Ondřeje jsem se zeptala, kde budeme bydlet. A on říká: Tak u Terryho. U jakého Terryho, ptám se. A on, no u Terryho Jonese,“ vzpomíná Veronika. A prosí: Hlavně to napište jako poctu Terrymu, já v tom příběhu nejsem vůbec důležitá. Podle mě se to vydařilo náramně, co myslíte?

Učit se, učit se, učit se, jak pravil klasik. A pokud si potrpíte na chemtrails nebo islamizaci Evropy, Učitelské noviny vás nezklamou. Kdo stojí za nenápadným týdeníkem, který odebírá řada škol a kde se nedávno vyjímaly titulky jako „Klimakult“ nebo „Evropa se bezpochyby islamizuje“? Jan Moláček a Adéla Skoupá ho vystopovali do obřího byznysového impéria, které má kromě dalších nakladatelství pod palcem třeba i hotely na Šumavě.

Tři kámoši v lidoveckém ringu. Náš politický tandem Bára Janáková – Hanka Mazancová zase vyzpovídal Jana Bartoška, a uzavřel tak svou sérii velkých rozhovorů s kandidáty na předsedu KDU-ČSL. „(Protikandidáti Marian Jurečka a Tomáš Zdechovský) jsou moji kámoši, cestu mám vyšlápnutou od komunální politiky. Největší shodu vidím s ODS,“ svěřil se Bartošek.

Hvězdný ničitel hokejek. Ještě jeden rozhovor, tentokrát sportovní: elitní brankář NHL David Rittich mluvil s naším Davidem, tedy Janeczkem. A popsal mu ledacos: jak se v jeho hvězdné kariéře sešly náhody, co pro něj znamená rodina i proč v NHL zničil už nepočítaně moc hokejek.

A kromě toho:

Sněmovna zveřejnila seznamy kandidátů nominovaných pro volby nových členů rad České televize a Českého rozhlasu. Okamurova asistenta do Rady ČT nominoval spolek, který vznikl den po uzávěrce

Bývalá učitelka na videu odrazuje ženy od mamografu, ministerstvo upozorní policii

Tři sestry? Tři lajny? Pivní čárky? Nové logo Prahy 3 vyvolalo silné emoce na sociálních sítích i v médiích

Králíček Jojo, nezvyklá směs komedie, tragédie a lovestory, se natáčela v Žatci a na Barrandově a teď si brousí zuby na Oscara

Jízda filmovým Íránem seznamuje s málo známou perskou kulturou

Mimochodem, na Slovensku se také odehrála jedna pořádná jízda, místo Íránu se ale jelo Čínou uprostřed Bratislavy. Hned vysvětlím: centrum hlavního města včera večer zažilo scénu jako z pera Jaroslava Haška. Dvojice rozjařených mužů tužila své vztahy u stolu jedné z bratislavských čínských restaurací, když tu náhle harmonii narušil nesoulad. Co tak hrubě vniklo mezi oba muže a postavilo se proti sobě, nevíme – obsluha hostince plynnou slovenštinou nevládne a muži o příčině mlčí.

Jisté ale je, že se spolu pustili do křížku, a když se personál pokusil zasáhnout, obrátili svůj hněv proti němu. Vzduchem létaly facky a peníze, skleněné dveře řinčely a tříštily se, stržená růžová kravata padla na dlažbu v průjezdu. Byla to scéna, kterou očitá svědkyně, prodavačka v nedalekém obchodě, popsala půvabnou větou „V lete, keď tu všetci sedávame vonku, žiadna šou, a zrazu takto v zime!“ Vášně zkrotila až policie, přestože jeden z opilců jevil výbojnost a snažil se z policejního auta uniknout s výkřiky: „Som minister životného prostredia!“

Potíž je, že vážně byl – ten ministr. A jak László Sólymosovi už včera připomněli policisté, coby ministr si svým extempore nevyrobil zrovna nejlichotivější vizitku. Sólymosa to sám uznal a poté, co se přehoupl z podroušeného stavu do stavu zkroušeného, oznámil na dnešní tiskové konferenci svoji demisi. Na vysvětlení byl skoupý, prý zažívá těžkou situaci v rodině a zachoval se „zle a nezvyčajne“.

Co by se asi stalo, kdyby si s kytarou zatančil na předsednickém pultu ve Sněmovně?

