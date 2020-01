Požár ve Vejprtech podle ředitele způsobili tři klienti. Vedení je chce uchránit před lynčem

Tragický požár s osmi oběťmi v domově pro lidi s postižením ve Vejprtech zřejmě způsobil někdo z trojice klientů, domnívá se ředitel zařízení. Z hořící budovy utekli oknem. „Nepřekvapilo nás to, po jejich příchodu už dříve došlo k drobným zahořením,“ řekl Deníku N ředitel Viktor Koláček. Všichni tři byli převezeni do psychiatrické léčebny.

Policie dnes uvedla, že vyloučila technickou závadu na objektu, kde v neděli nad ránem zemřelo při požáru osm klientů domova pro lidi s postižením. Kriminalisté došli k závěru, že oheň vznikl na pohovce při manipulaci s otevřeným ohněm.

„Budeme se snažit zjistit, kdo je viníkem. Zatím jsme vyloučili, že by to byl někdo zvenčí, kdo by neměl přístup dovnitř,“ uvedl vedoucí odboru obecné kriminality Martin Charvát.

Vedení ústavu ve Vejprtech dnes označilo za možné viníky požáru tři klienty. „Předpokládali jsme to