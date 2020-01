Exkurze po londýnských kostelích, kde málokdo dokáže ďáblovi říct Ne!

Když jsme s přítelem K., Čechem nigerijského původu, před nějakými třinácti lety přijeli do Londýna, začal K. pátrat po kostelu, do kterého by mohl občas zajít na mši a vymáchat si duši ve víře.

K. je hluboce věřící křesťan. Je svou vírou tak prostoupen, že mu vůbec nevadí, že já jsem ateistka. Necítí potřebu obracet mou duši k Bohu nebo mi vyhrožovat, že pokud včas neprohlédnu, půjdu do pekla. Bůh, říká mi, sleduje všechny mé činy a ví, že jsem dobrý člověk, nic víc už dělat nemusím. Když se K. zeptáte, jakého je vyznání, řekne, že je prostě křesťan, nehlásí se k žádné denominaci.

Pokud chcete vědět, jestli se tedy považuje za ekumenického křesťana, řekne, že ani to ne – necítí potřebu víru sjednocovat či hledat společnou platformu pro věřící, kteří – každý možná trochu jiným způsobem – slouží Bohu. V tomhle je K. mysli záviděníhodně otevřené. Navíc vyrůstal v Nigérii, kde koluje tenhle vtip:

Tři pastoři, Němec, Francouz a Nigerijec, si sdělují své zkušenosti s rozdělováním peněz, které jim při každé bohoslužbě přistanou v kasičce. Kolik z nich si smějí ponechat a kolik věnovat Bohu? I ten nejzbožnější pastor přece musí z něčeho žít.

„Já,“ povídá Němec, „nakreslím na zem čáru. Pak vyhodím peníze do vzduchu. Co spadne za čáru, je Boha, co před ni, je mé.“

„Já,“ povídá Francouz, „nakreslím na zem kruh. Co spadne do kruhu, je Boha, co mimo kruh, je mé.“

„A to já,“ povídá Nigerijec, „vyhodím peníze do vzduchu. Co Bůh chytí, je Boha. Co spadne zpátky na zem, je mé.“

Takto vybaven po stránce duchovní i světské začal K. obcházet svatostánky ve čtvrti naší i v těch vzdálenějších a, okouzlen širokou nabídkou, vybíral si ten, který mu nejvíc sedne.

Jednou zašel do kostela, který ho obzvlášť zaujal. Budova