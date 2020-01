Můj báječný domácí Terry Jones. Bývalá studentka z Česka vzpomíná na legendu skupiny Monty Python

Nejde o nic světoborného. Prostě zážitek ze studentského výletu. Zlomek lidského života, pouhý týden. Ovšem takový, na jaký se nezapomíná a který se jen málokomu podaří zažít. Někdo bydlí na výletě do Londýna v hotelu, jiný v ubytovně, nebo třeba někde za městem pod stanem… Veronika Michálková prožila týden v domácnosti režiséra a herce slavné komické skupiny Monty Python Terryho Jonese. S Deníkem N na to den po jeho úmrtí zavzpomínala.

„Týden jsme u něj bydleli, večer nám vařil a pili jsme s ním víno,“ vzpomíná Veronika Michálková na legendárního britského režiséra a herce. „Byl báječný a choval se k nám úžasně, takže včera jsem si nad tou zprávou poplakala. Bavil nás, bral nás do restaurace, pouštěl nám své scénky. Jsou to ale takové drobné zážitky, nechci, aby to vypadalo jako: Jednou jsem bydlela u Terryho Jonese, jsem hrozně důležitá a teď vám o tom budu vyprávět, to bych nerada,“ říká.

Jenže zážitek jako ona jen tak někdo nemá – a co by za něj kdekterý fanoušek Monty Python’s Flying Circus dal! Proto prosíme Veroniku, aby si vybavila víc. Souhlasí, ale dává si podmínku: hlavně to, prosím, napište jako poctu Terrymu, já v tom příběhu nejsem vůbec důležitá. Prostě jsem měla obrovské štěstí. Náš rozhovor tedy berte jako poctu Terrymu Jonesovi.

Jak se to stane, že se člověk ocitne doma u Terryho Jonese?

Bylo to v roce 2003, to nebyl ani Facebook. Mám