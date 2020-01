Nejsem chlap ani hysterka, nezvolení beru sportovně. Gender v ODS neřešíme, říká Udženija

ODS v metropoli vyhrála volby, přesto jste vy – zástupkyně pražského sdružení strany – nebyla zvolená první místopředsedkyní. Jak to hodnotíte?

Delegáti kongresu rozhodli. Jsme demokratická strana, je třeba to respektovat. Mám čas na sebereflexi, je to i výzva. Chci přesvědčit své kolegy, kteří mě třeba nepodporovali, že svou práci dělám dobře.

Jak je možné, že delegáti úspěch pražské ODS nereflektovali?

Sešlo se víc aspektů. Projevila se velká nervozita regionů před krajskými volbami. Stagnují nám preference, lidé mají obavy, jak uspějí ve volbách. Kolegové také nebyli spokojeni s některými návrhy, které jsem předkládala v rámci prorodinné politiky, například s nulovým zdaněním pro lidi do 26 let. Přesvědčovala jsem je, že je to dobrý návrh pro mladé lidi, kteří v tuto chvíli cítí nejistotu z budoucnosti, chtějí si nastartovat kariéru a připravit se na rodinu. Některým delegátům se také nelíbilo, že na jednodenním kongresu nebyl prostor pro diskusi. To jsem slyšela několikrát. A když se to všechno spojilo, svou nespokojenost ukázali tím, že mě nevolili.

Ale nespokojenost s organizací kongresu ještě neznamená, že nebudu hlasovat pro první místopředsedkyni, která mi jinak nevadí.

Někdo byl nespokojený s tím, že není dvoudenní kongres, někdo byl nespokojený s mými návrhy. Bylo to všechno dohromady, a v důsledku jsem nebyla zvolená. Mám v sobě sportovního ducha.

Někteří spolustraníci vám vyčítali, že váš projev nebyl úplně upřímný. Řekla jste, že strana nemá sklouzávat k přílišné negaci a má utvořit širší koaliční potenciál, pokud chce vládnout. Následně jste se vymezila proti ANO a „progresivistickým“ Pirátům. Neprotiřečí si to?

Naopak. Ze všech stran mám pozitivní reakce. Je zajímavé, že mi to nikdo z kolegů neřekl do očí. To bych očekávala.

A neprotiřečíte si tedy?

Vůbec. Pokud chceme jako ODS uspět, je potřeba mít širší koaliční potenciál. Musíme uvažovat o spolupráci s některými stranami, a mít tak možnost Andreje Babiše a hnutí ANO porazit. Nemůžeme uspět, pokud se nezapojí všichni členové ODS. A pokud bude v ODS neustále nálada, že za všechno může předsednictvo a jen pár jmen nahoře, také to není cesta. To jsem se snažila delegátům naznačit.

Říkala jste, že ODS nemá sklouzávat k negaci, aby měla koaliční potenciál, zároveň jste se ale silně vymezila proti hnutí ANO a Pirátům. V tom si neprotiřečíte?

Ne. Jen poukazuji na to, kdo je náš soupeř. V politice máte vždycky soupeře a všichni usilují o co největší procento hlasů. Jako ODS chceme vzít část hlasů hnutí ANO, chceme získat mladé lidi, které oslovují více Piráti. To jsou nyní naši soupeři. Když je pak bitva ukončená, sedá se za stůl a říká se, co a s kým je možné.

Připadá pro vás v úvahu koalice s hnutím ANO a Piráty?

Mimo komunistické strany je pro mě k jednání kdokoli. Partnerem můžu být komukoli z opozice i z koalice. Společnost je rozdělená, protože neustále ukazujeme prstem jeden na druhého, a to nechci. Vždy budu poukazovat na věci, které se mi u mých politických oponentů nelíbí.

A slovo progresivisté, kterým jste označila Piráty, tomu spojování napomáhá?

Nejde se tvářit, že nejsou progresivisté. Naučila jsem se v politice říkat věci, jak je cítím a vnímám. Možná se to někomu nelíbí, ale já jsem taková. Hraju fair play. Pokud mě přesvědčí, že to tak není, jsem schopná diskutovat s kýmkoli. Ale když vidím, co Piráti v Praze předvádějí, jak ji vedou nikam a dělají pokryteckou politiku, pojmenovala jsem je tak.

Jak silný hlas teď v ODS máte? Necítíte se oslabená?

Pro ODS pracuji s funkcí i bez funkce stejně. A hodlám v tom pokračovat. Od předsedy Petra Fialy i od místopředsedy Zbyňka Stanjury jsem dostala signál, že s mojí pomocí i nadále počítají. Jsem koordinátorkou týmu pro rodinnou politiku, sociální věci a důchodovou reformu, na tom hodlám dál intenzivně pracovat. Moje pozice je v tuhle chvíli tady v Praze, jen nikde nemám napsáno místopředsedkyně ODS.

Lítost by mě štvala ještě víc

Takže nejste naštvaná?

Naštěstí nejsem chlap, takže nemám