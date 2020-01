Berlín je Babylon! Deník N se vypravil po stopách kultovního seriálu

Dlouho očekáváná třetí řada německého seriálu Babylon Berlín je tady. První z dvanácti dílů zpřístupní tento pátek placená televize Sky. Na podzim by pak měla novou seriálovou řadu odvysílat i veřejnoprávní televize ARD. Práva na pokračování nejdražšího německého seriálu v dějinách se prodala už do více než stovky zemí. Zpravodaj Deníku N Pavel Polák se v Berlíně podíval na místa, kde se natáčelo.

Bylo sice moderní a nové, ale pocházelo z doby, které už odzvonilo. Kino Babylon otevřelo svůj sál berlínským divákům v dubnu 1929. Bylo to jedno z posledních kin, které v Berlíně postavili výlučně pro němý film. Mělo největší filmové varhany ve městě a také orchestřiště. Berlínský Babylon stojí na konci éry němého filmu a je zároveň v německé metropoli jediným kinem tohoto druhu, které se dochovalo do dnešních dnů a které dodnes promítá i němé filmy doprovázené orchestrem.

Že se tehdejší majitelé rozhodli na konci 20. let dát kinu jméno Babylon, není vůbec překvapivé. To jméno viselo v Berlíně celou dekádu ve vzduchu. Těchto několik málo let se zrodilo ze strádání první světové války, která nejen vojákům a invalidům vracejícím se z fronty dala silně pocítit pomíjivost života, ale i civilistům, kteří ke konci války žili v zoufalém nedostatku. Do 20. let vstupuje Německo bez bohem daných a po staletí vládnoucích autorit. Císař padl a utekl do holandského exilu. Mladá výmarská republika se se svým demokratickým experimentem potácí v krizích.

Nic není jisté. Peníze v hyperinflační spirále ztrácejí rychle hodnotu. Proto si lidé myslí, že není důležité, co bude, ale co je teď a nyní. Proto užívej, co máš. Carpe diem! Neexistují autority, kterých je třeba se bát. Proto dělej, co chceš a na co máš chuť! V žádném jiném městě se tato nálada doby neprojevila tak silně a živelně jako právě v Berlíně.

„Císařství bylo pryč. Všechno, co se do té doby ve společnosti nahromadilo, najednou explodovalo. Šosáctví se odhodilo, těsně sešněrovaný korzet doby se rozvázal a ženy se najednou oblékaly jinak, volněji,“ říká historik Arne Krasting, se kterým stojím před kinem Babylon. Berlín se podle Krastinga inspiroval v zahraničí. „Z Ameriky si vzal hudbu, z Paříže módu. Berlín byl odvážný. Chuť testovat a zkoušet nové věci tady byla veliká. Paříž nebo New York byly ve 20. letech samozřejmě také divoká města, ale Berlín byl mnohem mnohem radikálnější.“

Neexistovalo tabu, které by se nedalo zlomit nebo zpochybnit. „K tomu patřil také sex,“ říká Arne Krasting. „První institut sexuálních věd na světě vznikl právě v Berlíně. Založil ho v roce 1919 Magnus Hirschfeld. Lidé se tam mohli dozvědět o všech možných podobách sexuality, která není pouze heterosexuální. Jezdili k němu lidé z celé Evropy.“

V Berlíně vytryskla sexualita v dosud nepoznané