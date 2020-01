Notes: Jak budeme stárnout, kontemplovat a (ne)dýchat

Stala se nám v redakci zvláštní věc. Do kolegyně Magdaleny Slezákové zřejmě na nějakou dobu vstoupil duch japonského spisovatele, neboť její text o filmu Bon-uta, píseň domova, který dnes večer uvádí festival Eigasai, se celý nese v rozjímavém, procítěném duchu příběhů ze země vycházejícího slunce. Samotný obsah filmu již tak harmonický není. Vypráví o Japoncích, kteří přišli o střechu nad hlavou po katastrofě ve fukušimské jaderné elektrárně. Japonci se však dokážou se svými potížemi vyrovnat, mimo jiné i cestou rituálů. Bon-uta je právě takovým rituálem, nyní pěstovaným i na Havaji v početné japonské komunitě exulantů. Když se pohroma převede do jazyka legend a do hry vstoupí zpěv a bubny, duše se zklidní a přijme stav věcí takový, jaký je.

Dovolte v tuto chvíli odbočku k jinému článku ze včerejška. Přáli bychom si, aby rituál bon-uta, či nějaký jiný, našel svou cestu také k potomkům rodin z tragických Lidic. Ministr kultury odvolal ředitelku Památníku Lidice. Ta se nedopustila ničeho špatného, jen se nepostavila proti pravdě, na kterou upozornil historik Vojtěch Kyncl. Ten upozornil na případ jedné lidické ženy, která udala Židovku, jež u ní bydlela. Podle přeživších z Lidic, značně ovlivněných pochybným Českým svazem bojovníků za svobodu, na takovou pravdu není nikdo zvědavý. I podle ministra Zaorálka je důležitější chránit emoce přeživších než pohlédnout pravdě do očí. Do městečka u Fukušimy se již nelze vrátit, jako se nelze vrátit do původních Lidic. Smíření se se skutečností však jde Japoncům lépe. Možná i díky oněm rituálům.