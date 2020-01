Lidovec Bartošek: Jsme poctiví, ale pomalí. Musíme vypadnout z kanceláří mezi lidi

Jan Bartošek chce na sobotním sjezdu po osmi letech ve funkci místopředsedy KDU-ČSL povýšit. „Pokud stranu povedu, bude se hodně jezdit a hodně pracovat. Nebude to osm hodin denně,“ upozorňuje v rozhovoru pro Deník N.

V čem jste lepší než vaši protikandidáti Marian Jurečka a Tomáš Zdechovský?

Jsou to moji kámoši.

A v čem jste lepší než vaši kámoši?

Takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Já jsem s nimi vždycky spolupracoval.

Pokud je chcete porazit, čím delegáty přesvědčíte, že budete lepším předsedou?

Jsem týmový hráč, dotahuji věci do konce, vyhovuje mi manažerské řízení a jsem náročný na sebe i na tým, se kterým spolupracuji. Abych sám dobře pracoval, potřebuji šikovné lidi v týmu. Oni jsou prostě šikovní do týmu. Pokud uspěji, chtěl bych je jako místopředsedy.

A oni tedy týmoví hráči nejsou?

Já kluky nechci hodnotit. Spíš přemýšlím, co do toho chci dát já, co můžu nabídnout. Nechci se vůči nim vymezovat, nevidím v tom smysl.

Ohlásil jste kandidaturu po panu Zdechovském, takže asi věříte, že ve vedení strany nabídnete něco lepšího než on. Co to bude?

Jsem sportovec. A základem každého úspěchu je zdravá soutěž, protože motivuje. Tomáš je spíš vázán k Bruselu, já jsem v Česku. Mám za sebou zkušenost s českým parlamentem. Mám třeba výhodu, že jsem nebyl