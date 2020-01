Šiří se hudba tkaná z osobních dat a Elton John hledá své virtuální já

Pokud se za poslední rok v hudbě událo něco, co skutečně předznamenává její další vývoj, pak je to nástup umělé inteligence. Nepředstavujme si ale obrázek japonského robota troubícího na trumpetu.

Spíš jde o to, že neuronové sítě umějí už zpracovat tolik dat a s takovou rychlostí, že přinášejí člověku nové partnerství. Ty příběhy, zasahující do tvorby i do byznysu, jsou jak relevantní, tak občas notně bizarní. A znovu se v dalším odvětví rozhoduje i o tom, komu poskytneme svá data.

V roce 2018 se Elton John rozjel na své poslední turné, kde se rozloučil s fanoušky a odešel do koncertního důchodu. Zároveň čile zahájil projekt s umělou inteligencí, konkrétně s kreativní agenturou Spinifex a startupem Rival Theory. Ve stručnosti nejde o nic menšího než o to, aby Elton John nikdy neodešel ze scény.

Show musí pokračovat a smrt není překážka

A ve hře není Elton zpívající, ale skládající. Autor písně Candle In the Wind (1997), která po smrti lady Diany zaujala rekordní pozici nejprodávanějšího singlu na zeměkouli, připomněl nevyhnutelnou věc: Až za čas ulehne do rakve, svět už nebude mít žádné nové písně Eltona Johna. Není to škoda? U člověka, který prodal na 300 milionů nosičů a stal se jednou z nejúspěšnějších pophvězd vůbec?

Na tuto otázku si zpěvák odpověděl pozváním týmu, který vytváří „umělou inteligenci na základě skutečných osobností“. Robot se nyní snaží nasát do sebe povahu anglického zpěváka, klavíristy, nositele titulu sir, majitele fotbalového klubu Watford, aktivisty stran práv gayů a autora písní.

Pokud se stroji podaří „odemknout mysl člověka“, bude moci