První den (a noc) Trumpova impeachmentu v Senátu: politici se hádali o pravidla

Ve washingtonském Capitolu včera bylo krátce před půl druhou odpoledne, když soudce John Roberts zahájil senátní část procesu obžaloby prezidenta Donalda Trumpa. V sále nastalo doslova hrobové ticho. Senátoři a senátorky totiž nesměli během Robertsovy promluvy vypustit ani náznak tónu, natož slova, a to pod hrozbou vězení, jak jim předsedající soudce vzápětí připomněl.

Stanoví tak pravidla procesu obžaloby prezidenta, takzvaného impeachmentu, respektive jejich historicky daná část. O tu druhou část, kde si pravidla mohou odhlasovat, se včera strhla argumentační bitka, která pokračovala třináct hodin.

V jednu chvíli musel do soudce John Roberts zasáhnout a připomenout oběma stranám, že „hovoří o členech nejvýznamější rozhodovací insituce ve světě.“ To bylo poté, co se zástupci obou stran navzájem označili za lháře a zrádce.

Ačkoliv pro obžalobu prezidenta je potřeba dvoutřetinová většina, na kterou demokraté nemají šanci dosáhnout, pro některé procesní kroky stačí jen většina nadpoloviční. Tam demokratům prakticky stačí, aby na svoji stranu přetáhli čtyři republikány, a mohou pravidla impeachmentu změnit.

A o to se dneska hraje především.

Stačí čtyři republikáni

Šéf Senátu a v tuto chvíli zřejmě nejmocnější osoba ve