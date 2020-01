Notes: Všichni jsme marťani, jen Pavel Novotný bude premiérem za ODS

Z dnešních zpráv, reportáží a komentářů vybíral Libor Stejskal

Trump, Johnson, Novotný… V angličtině se jim říká „attention whores“ (v češtině to asi nemá ekvivalent, ale řekněme, že jde o lidi, kteří udělají cokoliv, aby přilákali pozornost). Ať se nám to líbí, nebo ne, právě oni nyní vyhrávají volby. Trump, Johnson a další… Nechtějí po lidech, aby přemýšleli o jejich programech či myšlenkách, stačí, že se o nich neustále mluví. U nás má jednoho takového ODS. Zní to jako kacířská myšlenka, ale Pavel Novotný by ji k vítězství asi též dokázal přivést, píše ve svém komentáři specialista na psychologii masové komunikace Peter Lelovič.

Člověk dvou tváří. Při čtení tohoto článku jsem si vzpomněl na podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda. Skoro to vypadá, jako by člověk, o němž kolega Prokop Vodrážka píše, měl něco z obou. Nejdříve na Slovensku spoluorganizoval protikorupční protesty, pak i první demonstraci po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Teď pro změnu spravuje českou webovou stránku, která kritizuje přijímání uprchlíků, vystoupení spolku Milion chvilek pro demokracii, ale i poslance TOP 09 Kalouska. Jaké triky Adam Bajo používá a co dál si o něm můžete přečíst?

Pane, nejste marťan? Není to ani tak dlouho, pár desítek let, co se pro všechna ta různá mimozemská stvoření, která si jen dokážeme představit, používalo společné označení marťan. Oni tam někde nahoře byli marťani, my pozemšťani. Jenže podle nedávného objevu není vyloučené, že ti marťani jsme my, upozorňuje Petr Koubský. To jsem zvědav, co si s tím počneme.

Tak já vám to řeknu, pane předsedo. Staronový šéf ODS Petr Fiala se po volbách vedení strany nechal slyšel, že netuší, proč se do něj nedostala žádná žena. Možná by stačilo, kdyby se jich na to zeptal. Nebo by mu mohlo dojít, že dosavadní místopředsedkyně Alexandra Udženija tak dlouho marginalizovala problémy, jimž jsou ženy na rozdíl od mužů v politice vystaveny, až je z vedení „vyštípala“ všechny. Včetně sama sebe. Političky totiž stále ještě nemají stejné podmínky pro svou práci jako jejich straničtí kolegové. V čem? Přehledně to rozebírá právnička, specialistka na nerovné zacházení a diskriminaci Šárka Homfray.

Kreml bere ústavu hopem. Překotné tempo změn ruské ústavy vzbuzuje obdiv, rozpaky i obavy. Čeho se má bát Evropa, rozebírá ve svém textu Petra Procházková

Někdy stačí docela málo. O raketovém křižníku, který chtěl dělit nulou, čárce nad písmenem R, která stála NASA jednu nosnou raketu, a dalších softwarových katastrofách, které nezpůsobili hackeři, ale sami jejich tvůrci-programátoři, se dočtete v článku Petra Koubského.

Ve Vejprtech dva dny poté. „Nebýt Jirky, už tu nejsem. Dám mu pár cigaret,“ řekl muž naší reportérce Elišce Hradilkové Bártové, která se vydala do míst, kde v neděli při požáru ubytovny zahynulo osm lidí a další je v kritickém stavu. Ti, kdo přežili, jí vyprávěli o sobě i svých přátelích, kteří takové štěstí neměli.

Co si přečtete v zítřejším tištěném vydání:

Co čeká na nového šéfa resortu dopravy? Především rychle sehnat lidi

Tři varianty reformy penzí: Bez vyšších daní budou důchody skromnější

V Turecku se místo evoluce učí korán. Školy se ale brání

Rozhovor s kandidátem na šéfa KDU-ČSL Zdechovským

Co dál stojí za pozornost

Ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová po domluvě s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem rezignovala na svůj post. Podle něj nedokázala vycházet s přeživšími lidického masakru.

Malajsie už nechce být světovou popelnicí. Do zemí původu, mezi nimiž jsou USA, Velká Británie, Francie či Kanada, odeslala zpět na 150 kontejnerů s plastovým odpadem, oznámila televize CNN.

Čínský soud odsoudil svého občana, bývalého šéfa Interpolu, ke třinácti a půl rokům vězení a pokutě v přepočtu téměř 300 tisíc dolarů za braní úplatků a zneužívání pravomocí veřejného činitele, informovala agentura Reuters.

Pokud Británie odejde z EU na konci ledna tak, jak plánuje, poroste letos podle Mezinárodního měnového fondu její ekonomika o něco rychleji než loni (růst z 1,3 % na 1,4 %) a v příštím roce pak o 1,5 %, napsaly The Times.

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek na svém Twitteru oznámil, že za necelé dva týdny lidé poslali na její účet úctyhodných téměř deset milionů korun na pomoc zvířatům postiženým australskými požáry.

Obchody v Hongkongu se začínají dělit na žluté a modré. Ty první podporují tamní protesty proti politice Pekingu a jejich majitelé je označují samolepkami v barvě deštníků, které se staly symboly hnutí. Modré samolepky vyjadřují podporu policii, která proti demonstrantům zakročuje. Podle serveru New York Times mají tato označení i nemalý ekonomický dopad na tržby.

A nakonec krátký pohled do světa módy

Agentura Reuters přinesla reportáž z čínského území, které obývá zřejmě jen několik stovek příslušníků malé etnické skupiny Hezhen (Che-čen). Pouze pár jejích příslušnic se ještě vyzná v tradičním řemesle svých předků: šití oděvů z nefalšovaných rybích kůží, převážně kaprů, štik a lososů. Pokud chcete vědět, kolik ryb potřebujete na ušití pánských kalhot či jak dlouho celá jejich výroba trvá, dočtete se to v této anglicky psané reportáži.