Šéfka Památníku Lidice končí. Neměla empatii k přeživším masakru, tvrdí Zaorálek

„Je odborně zdatná, ale nebyla schopná urovnat vztahy s přeživšími. Byl to úkol založený na empatii a schopnosti komunikovat, který nezvládla. Proto jsem jí řekl, že může pracovat jinde v oblasti galerií a muzeí, ale není možné, aby zůstávala v lidickém památníku,“ zdůvodnil svůj krok Zaorálek. Pokud by ředitelka neodstoupila, sám by ji odvolal.

Lehmannová potvrdila, že si „mezi variantou špatnou a horší“ vybrala tu méně špatnou. „Včera si mě pozval pan ministr a řekl, že musím skončit, protože se mi nepodařilo obnovit vztahy s přeživšími,“ řekla Deníku N Lehmannová.

Té uškodila především kauza