Havlíček musí rychle sehnat lidi na vymetené ministerstvo dopravy. Slučování resortů nemá podporu

„Je to o klíčových lidech, je to o tom, že tam musí být lidi ochotní nejenom odborně, ale i manažersky, personálně a fyzicky tomu něco dát,“ uvedl ve středu Babiš s tím, že by měl prezident Miloš Zeman Havlíčka jmenovat do funkce v pátek. Premiér rovněž dodal, že věří ve schopnosti svého vicepremiéra a očekává, že Havlíček obě ministerstva zvládne řídit bez problému.

Pomoci tomu mají i personální změny ve vedení ministerstva dopravy, se kterými chce Havlíček přijít. „Po tři čtvrtě roku na ministerstvu průmyslu jsem kolem sebe vytvořil skvělý tým, podobně chci postupovat i na ministerstvu dopravy,“ řekl Havlíček pro Deník N. V příštím týdnu se proto začne scházet s vedoucími pracovníky ministerstva dopravy.

„Chci vidět jejich plány, jejich cíle, chci znát jejich odbornost. Rovněž požaduji z jejich strany loajalitu,“ uvedl k možným personálním změnám Havlíček s tím, že zásadnější personální kroky nechystá. Významnou část agendy plánuje delegovat na své podřízené, přesto dodává, že si nad určitými tématy ponechá větší dohled. „Tak jako se v resortu průmyslu budu vždy detailně zabývat energetikou, chci na zásadních tématech pracovat i na ministerstvu dopravy,“ dodal.

Havlíček ovšem pravděpodobně přijde o