Notes: Odchod politického matadora, tragédie ve Vejprtech a Soukupovy problémy

Původně měla být podstatná část tohoto Notesu o víkendovém kongresu ODS. Ten však dostal tragickou tečku v podobě pondělní nečekané zprávy o smrti předsedy Senátu a dlouholetého člena ODS Jaroslava Kubery.

Pozůstalým kondolovali politici napříč spektrem. „Fajn chlap, úžasně vtipný člověk,“ popsal ho na Twitteru Andrej Babiš. „Nesouhlasit s ním byla zábava, nikoli boje nepřátel,“ dodal Vít Rakušan. Kuberův profil připravil Honza Tvrdoň.

„Nikdy nikoho neodsuzoval kvůli tomu, že má jiný názor. Proto si také myslím, že napříč politickým spektrem vždycky dokázal se všemi komunikovat, vyjednávat,“ vzpomíná na Kuberu v rozhovoru s Hankou Mazancovou jeho nástupce na postu teplického primátora Hynek Hanza.

Samotný kongres ODS, na kterém Jaroslav Kubera naposledy vystoupil s projevem, přinesl ve srovnání se šokující zprávou jen pár menších překvapení.

Alexandra Udženija neuspěla ve volbě první místopředsedkyně strany navzdory tomu, že byla jedinou kandidátkou a post zastávala od roku 2016. Její nezvolení vyvolalo sled událostí, díky kterému se o stranický kongres ODS začali zajímat i lidé, kteří to původně možná ani neplánovali. Hlavním „lákadlem“ se stal starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný, jemuž můžou kritici vyčíst leccos, rozhodně však ne absenci citu pro drama. Právě s tímto darem se postavil jako nečekaný kandidát na prvního místopředsedu před plný sál a členům strany vyčetl neschopnost „prodat“ svou práci: „Nemůžete aspoň přemýšlet o svém potenciálu, jak lépe prodat svoji práci. Ku**a, podívejte se, jakou práci prodal Babiš.“ Přestože jeho slova zaujala i přítomné číšníky, neuspěl. Prvním místopředsedou se stal Zbyněk Stanjura. Dění na místě sledovaly Bára Janáková a Hanka Mazancová.

ODS se staronovým předsedou Petrem Fialou v čele voličům slibuje „zemi, která vítězí“. Proč ale zavedená pravicová strana zvítězit nemusí, popisuje ve svém komentáři Jan Moláček. „ODS přes veškerou Fialovu snahu není stále schopná přesvědčit, že bude absolutním protipólem nynější mocenské sestavy v tom nejdůležitějším – a tím je stoprocentní a bezvýhradná garance plnění vlastního hesla ‚Patříme na Západ!‘“

Smrt předsedy Senátu není bohužel jedinou tragickou zprávou posledních dní. V noci ze soboty na neděli zasáhl požár domov pro lidi s mentálním postižením ve Vejprtech. Jednu z částí tohoto zařízení předloni navštívili kontroloři z Rady Evropy a našli řadu pochybení, píší Eliška Hradilková Bártová a Jana Ustohalová.

Že mediálního podnikatele Jaromíra Soukup trápí dluhy, se ví už delší dobu. Ale podle informací, které získal napříč trhem Kuba Zelenka, se výrazně krátí čas, který majitel TV Barrandov má na splacení svých závazků. Významnou splátku by totiž měl zaplatit už na konci ledna a na jeho televizi si brousí zuby věřitelé.

Pro některé milovníky bizáru by asi byla škoda, kdyby Soukup o svou televizi přišel. Jak totiž zjistila Eliška Černá, na Barrandově se připravuje nový seriál Prezident. Eliška získala jeho synopsi a je to zajímavé čtení. Podnikatel měl totiž v novém kousku ohlásit kandidaturu na prezidenta. Minimálně fiktivně. „Prvním dílem musíme šokovat média, je to jediný díl, kdy můžeme zblbnout všechny kolem, v druhém díle už nám to nikdo neuvěří,“ plánovali dramaturgové. Televize pravost dokumentu pro Deník N nechtěla komentovat. Až po jeho zveřejnění ji potvrdila s tím, že tuto verzi Soukup nakonec zamítl.

Se Soukupovými problémy je spojená i jeho roztržka s představiteli Pražského hradu. Ti už ho totiž před jeho věřiteli přestali krýt. Miloš Zeman tak po zrušení pravidelného pořadu Týden s prezidentem hledá nový prostor, kde by mohl nerušen nějakým dotěrnějším moderátorem sdělovat své myšlenky národu. Nejprve to vypadalo, že by útočiště mohl najít u svého oblíbence Xavera Veselého v Českém rozhlase. Jenže jak zjistil Honza Moláček, nakonec se má jednat o jednorázové vystoupení. Tak si ještě budeme muset počkat na informaci, kam se nakonec prezident uchýlí.

Labouristický člen Sněmovny lordů Alf Dubs je jedním z takzvaných Wintonových židovských dětí, které byly na začátku druhé světové války zachráněny z obsazeného Československa. Nyní se s Prahou jeho osud opět setkává – s britským opouštěním Evropské unie si totiž zažádal o české občanství. A podniká ještě jednu iniciativu, kvůli které hrozí, že Spojené království do konce ledna z Unie odejít nedokáže. Více v textu Ivana Kytky.

Slovensko na konci února čekají parlamentní volby. Jedním z velkých témat, které se jich týká, je druhá pozice v předvolebních průzkumech. Tu podle průzkumů se třinácti procenty aktuálně drží krajně pravicová Lidová strana Naše Slovensko. Slovenský novinář Karol Sudor ve své reportáži popisuje, jak se v rozporuplných pohledech na tuto stranu na malém městě setkávají staří přátelé a jak je strana přesvědčuje o tom, že je „slušnou“ a zcela běžnou partají.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík končí, ale elektronické dálniční známky se určitě ještě budou řešit. Podle výpočtu zakladatele projektu Hlídač státu Michala Bláhy navíc proti dosavadním papírovým kuponům neušetří nic, naopak za ně stát zaplatí víc.

Ve věci kontroverzního e-shopu a informačního systému na elektronické dálniční známky se řeší hlavně postup státního fondu. Samotná dodávající firma Asseco Central Europe ovšem doposud popsaná nebyla. Rozhodně to není malá společnost, která by neměla zkušenosti s velkými zakázkami pro stát, včetně těch v řádu stamilionů. Podle dobových zpráv měla mít podíl ve společnosti, která spravovala elektronické zdravotní knížky IZIP. O další její zakázky se zajímaly české i unijní úřady. Více v textu, který jsme napsali s Michalem Tomešem.

Proč se mají dál posílat peníze Agrofertu? Ministr zemědělství Miroslav Toman se odvolává na Státní zemědělský intervenční fond. Ten se odvolává na právní analýzu. Nechat do ní nahlédnout veřejnost ale nenechá. Více v textu Báry Janákové.

Chilané ve velkém kupují výtisky ústavy a vášnivě nenávidí své politiky. Na to, proč je to tak, a co má situace v zemi společného s francouzskou revolucí, se byl přímo na místě podívat Tomáš Nídr. Kromě zevrubného vysvětlení si odnesl také jednu ústavu.

Washington Post připravil moc pěkně zpracovaný kvíz, kde si můžete vyzkoušet, kterému z demokratických kandidátů na amerického prezidenta máte názorově nejblíže. Jen se ale nedivte, když s českým postojem ke zdravotnímu pojištění a zpoplatnění univerzitního vzdělávání skončíte nakonec dost vlevo…

Pokud bude česká digitální daň diskriminační vůči českým firmám, vyhrazujeme si právo zavést odvetná opatření. Tak citují Hospodářské noviny anonymní americký vládní zdroj. Česko k zavedení daně přistoupilo, protože se ji stále nepodařilo prosadit na úrovni Evropské unie.