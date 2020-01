Fiala: Kubera mluvil srozumitelně, ale ne populisticky. Za humorem se skrývalo přemýšlení o věcech

Co znamená odchod Jaroslava Kubery pro českou politiku?

Především bych řekl, že pro nás je to úplně neuvěřitelná zpráva. My jsme s ním trávili sobotu na kongresu, já jsem se tam s ním bavil, působil na mě tak jako vždycky – plný energie, plný plánů, plný svého typického humoru. O to těžší je tomu uvěřit.

Jsem si jist, že Jaroslav Kubera byl nejenom významnou osobností pro ODS, to nepochybně a dlouhá léta, ale že to byla i významná osobnost české politiky. To se projevovalo nejen tím, jak dlouho v politice byl a jak obrovskou podporu měl u voličů.

Byl to taky člověk, který dokázal oslovovat lidi humorem a historkami, kterým lidi rozuměli, ale za kterými byly hodnoty, přesvědčení a velké znalosti. A myslím, že v tom je Kubera nenahraditelný.

Byl nejvýše postaveným politikem ODS, co bude jeho odchod pro stranu znamenat?

Pro nás je především vážná ztráta osobnosti Jaroslava Kubery, ty politické funkce, to je druhá věc. Kolegové v Senátu se určitě budou bavit o tom, jak to bude dál. Ale i z úcty k památce Jaroslava Kubery bychom dnes nad tím neměli přemýšlet.

Litujete, že nekandidoval na prezidenta? Byl by tím, kdo by dokázal překlenout příkopy ve společnosti? On byl lidový člověk, ale současně se nepodbízel populismem.

Ano, byl to člověk, který mluvil srozumitelně a zábavně, a přitom se neuchyloval k populismu. Ale byl si také dobře vědom toho, že