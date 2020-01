Koncentrační tábory budovaly i demokratické země. Je to aktuálnější téma, než by se nám mohlo líbit

Jak stará je historie koncentračních táborů? A existují některé i v současnosti? I na to hledá odpovědi kniha Jedna dlouhá noc: Obecné dějiny koncentračních táborů. Sepsala ji Andrea Pitzerová, americká publicistka a spisovatelka, která už dříve publikovala knihu The Secret History of Vladimir Nabokov (Utajená minulost Vladimira Nabokova).