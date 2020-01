Patřil do okruhu mých kamarádů, řekl o Kočnerovi Haščák. V kauze novináře Kuciaka vypovídal šéf vlivné firmy Penta

S Kočnerem se známe přes 20 let, s Kuciakem jsem se nikdy nesetkal a o sledování novinářů Kočnerem jsem se dozvěděl až po vraždě. Tak dnes vypovídal před Specializovaným trestním soudem ve slovenském Pezinku v případu vražd novináře Jána Kuciaka a archeoložky Martiny Kušnírové spoluzakladatel a spolumajitel firmy Penta Jaroslav Haščák. Přinášíme to nejzajímavější z jeho výpovědi, jak to ve své reportáži přímo ze soudní síně zaznamenala reportérka slovenského Denníku N Monika Tódová.