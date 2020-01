Vy nevíte, proč nejsou ve vedení ODS žádné ženy, pane předsedo? Tak se jich zeptejte, řeknou vám to

Komentář Šárky Homfray: Na sobotním kongresu ODS se do širšího vedení neprobojovala žádná žena. Předseda Fiala reagoval, že netuší, proč se tak stalo. Dovolte, abych mu to vysvětlila. Za to, že ve vedení ODS nejsou ženy, totiž nemohou ony. Může za to vedení ODS.