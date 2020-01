Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera

„Ano, je to tak. Byl to můj dlouholetý kamarád, udělalo se mu špatně,“ potvrdil Deníku N informaci serveru Novinky.cz senátor Miloš Vystrčil. Podle informací serveru Kubera zemřel v neděli odpoledne. Když jel autem do kanceláře, udělalo se mu nevolno, byl převezen nejprve do nemocnice v Teplicích. Poté jej přemístili do Ústí nad Labem, kde zemřel. Mluvčí Senátu Sue Nguyen uvedla, že v blízké době se sejde organizační výbor a rozhodne o dalším postupu. Do zvolení nového předsedy bude funkci vykonávat první místopředseda Jiří Růžička. Ten Deníku N sdělil, že se organizační výbor sejde v úterý dopoledne. Nový předseda by se měl volit na dalším plénu. Přečtěte si také Vadí mi svaté nadšení pro nesmysly. Dnešní extrém může být zítra normou, hájí Kubera svá slova o ekologické totalitě Růžičku zpráva zasáhla. „Jako člověk jsem ho měl nesmírně rád. I když jsme názory na spoustu věcí měli rozdílné a dost často jsme se na něčem nedomluvili, jeho pozitivní přístup k životu jsem měl strašně rád a jeho vitalitu jsem obdivoval,“ řekl Růžička.

Premiér Andrej Babiš uvedl, že jej zpráva šokovala. „Byl to fajn chlap, úžasně vtipný člověk. Když se stal předsedou Senátu, tak to dostalo úplně jinou dynamiku. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast celé jeho rodině,“ řekl šéf ANO.

S Kuberou podle svých slov měli dobrý vztah a rozuměli si i při neoficiálních setkáních. „Byl významná osobnost naší stávající politiky, ale i historicky byl významná osobnost,“ dodal Babiš.

„Je mi to nesmírně líto, je to velmi smutná zpráva,“ reagoval pro Českou televizi předseda ODS Petr Fiala. Ještě v sobotu mluvil o tom, jak z Kubery srší energie. Na kongresu ODS předseda Senátu vtipkoval a hovořil s ostatními jako obvykle. Často jej bylo možné spatřit na cigaretě.

Také podle Fialy nebyl Kubera jen významnou osobností občanských demokratů, ale i celé České republiky. Podle něj představoval „demokratickou pravicovou pozici mezi klíčovými ústavními činiteli“.

„Jeho kariéra mluví sama za sebe. Stál v čele města Teplice nepřetržitě čtvrt století, dvacet let byl v Senátu. Opakovaně získával důvěru voličů. Byl politik, který svým humorem dokázal upozorňovat na velmi podstatné věci, obhájce svobody, slušný člověk,“ prohlásil Fiala.

Obhájce svobody a slušný člověk, vzpomínají politici Za ztrátu pro Českou republiku označil Kuberovo úmrtí i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Byl zábavný, chytrý, vtipný, autentický,“ uvedl předseda ČSSD pro Českou televizi. „Byl konzervativec, ale uměl věci prodat po svém. To je důvod, proč byl tak populární. Uměl tomu dát lidský rozměr,“ dodal Hamáček s tím, že s Kuberou vždy vedl kultivované debaty v oblaku cigaretového kouře. S Jardou Kuberou jsem v mnohém nesouhlasil, ale byl to autentický politik, poctivý chlap i skvělý a vtipný společník. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast všem jeho blízkým. — Jan Hamáček (@jhamacek) January 20, 2020

„Naprostá většina lidí v České republice musí říct, že je to šok. Minulý týden jsme se viděli dvakrát, byl plný energie, měl plno vtípků, těžko se to rozdýchává,“ řekl v ČT předseda Sněmovny Radek Vondráček.

Místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer uvedl, že svého kolegu a spolustraníka měl rád, a to včetně jeho humoru. „Je nejvýraznější osobností naší strany i celé politické scény. Lidé ho měli rádi, je nejznámější politik. Rozuměli mu, uměl věci vyjadřovat jednoduše, s nadhledem. Bude strašně chybět,“ řekl Oberfalzer v České televizi.

Kubera pro něj ztělesňoval kritické a konzervativní myšlení. „Je to pro nás skutečný šok. Byli jsme celou sobotu na kongresu, byl naprosto v pohodě, v dobrém rozpoložení, jak jsme u něho vždy zvyklí. Je to rána z čistého nebe," dodal.

Kuberův předchůdce v čele Senátu Milan Štěch (ČSSD) zmínil, že teplický exprimátor byl sice pravicový konzervativec, ale dokázal se domluvit. „Je to velmi špatná zpráva,“ konstatoval Štěch. „Na první místě měl rodinu. Toto u Jardy platilo vždy, opravdu ctil rodinu a dělal maximum, aby měla dobré zázemí. Tím bude Jarda chybět nejvíc,“ řekl.

Podle Štěcha to byl právě Kubera, kdo přispěl k tomu, že Senát je vnímán jako stabilní instituce, kde se věci posuzují seriózně. „Byl ten, kdo tomu dával drobet nadsázky, humoru,“ dodal.

Kubera byl senátorem a dlouholetým primátorem Teplic. V jejich čele stál od roku 1994 do roku 2018. Členem horní komory byl od roku 2000, od roku 2016 se podílel na jejím vedení nejprve jako místopředseda, od předloňského roku jako její předseda.