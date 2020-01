Vnikne-li do domu lupič, máte už dnes právo zastavit ho se zbraní v ruce. Zdůraznit to v zákoně je zbytečné, riskantní a nebezpečné

Komentář Pavla Houdka: Senátor Zdeněk Hraba v reakci na sérii vloupání do domů ve Středočeském kraji přišel s nápadem promítnout do trestního zákoníku zásadu „můj dům, můj hrad“, tedy možnost bránit své obydlí se zbraní v ruce. To by podle pana senátora mělo zajistit, že „ti, kdo brání sebe a svůj majetek, nebudou posléze popotahováni, nebo dokonce trestáni“.