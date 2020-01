Obavy potvrzeny: infekce už se přenáší z člověka na člověka. Čínský virus dostal jméno 2019-nCoV

Odborníci se domnívají, že nový virus 2019-nCoV se původně přenesl ze zvířete na člověka – stejně jako viry SARS a MERS. Virus potvrdili ve vzorcích odebraných z wuchanské tržnice, ale někteří nemocní tvrdí, že na tržnici vůbec nebyli. To by nemuselo nic znamenat; mohli se nakazit infikovaným masem, které tam nakoupil někdo jiný a oni ho snědli, aniž by prošlo dostatečnou tepelnou úpravou.

Jenže podle aktuálních zpráv z Číny už je mezilidský přenos potvrzen. Řekl to dnes večer čínský vládní expert na respirační choroby a SARS Čung Nan-šan, poté co situaci ve Wu-chanu osobně prošetřil.

Čung oznámil, že přenos viru z člověka na člověka je nejen za nejméně jedním potvrzeným případem ve Wu-chanu, ale také za nákazou ve dvou rodinách v jihočínské provincii Kuang-tung. A nejen to: mezi nakaženými je podle něj 14 zdravotníků z wuchanské nemocnice, kteří se nakazili od jediného infikovaného člověka.

An animal source seems the most likely primary source of this novel #coronavirus (2019-nCoV) outbreak, with some limited human-to-human transmission occurring between close contacts. pic.twitter.com/L57VUr5d3z

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 19, 2020