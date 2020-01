Turecko omezuje výuku evoluce a biologie a přidává korán. Někteří učitelé a školy se ale nechtějí vzdát

V tureckých učebnicích pro základní a střední školy už tři roky chybí evoluční teorie. Turecké intelektuály to znepokojuje, bojí se o osud vědy i demokracie. Na mnoha místech Turecka ale zatím podle všeho zbytečně. Vývojová teorie možná není v knihách, ale do lavic si často cestu najde.

V České republice to nezažijete, v Turecku je to věc velmi běžná: křestní jména většiny lidí se dají přeložit, takže opravit bojler vám přijde Odvaha, v restauraci vám přinese kebab Láska, v lékárně vám vydává léky Naděje. Po dvou letech v této zemi už mě to tolik nepřekvapí, až na výjimku minulý týden, kdy jsem na hřišti zaslechla maminku, jak volá na svou dcerku Evrim – Evoluce.

Evrim

V Turecku to není tak neobvyklé jméno, rodiče ho dávají chlapečkům i holčičkám, jeho kontext u této Evrim má ale ještě zajímavou nadstavbu – rodiče ji tak pojmenovali poté, co před skoro třemi lety zmizela z učebnic pro základní školy evoluční teorie.

Jméno holčičky je podle maminky nejen protestem proti jednání Úřadu pro vzdělávání, který má na starosti přípravu školních osnov, potažmo ministerstva školství a současné vlády, ale spíš ukázkou, že Turci se tak jednoduše nedají. Nepodlehnou. „Doufám, že až Evrim půjde do školy, evoluce už v ní zase bude mít místo,“ říká její maminka.

„Kontroverzní teorie“ příliš složitá na pochopení

Evoluce zmizela z učebnic pro druhý stupeň základních škol od školního roku 2017/2018. Do té doby se s ní turečtí studenti poprvé setkávali v deváté třídě. Dnes se však neobjevuje ani v látce pro střední školy, a to ani v kurikulu škol s přírodovědným zaměřením.

„Evoluce byla z osnov vyškrtnuta s odůvodněním, že