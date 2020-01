Evropský výbor proti mučení zjistil ve Vejprtech velké dávky sedativ, scházejí i zaměstnanci

Ústav, ve kterém vypukl požár, spadá pod zařízení sociálních služeb s kapacitou 336 lůžek rozdělených do jedenácti budov rozptýlených po třítisícových Vejprtech. Město je jeho zřizovatelem.

Předloni ve dvou ze zmíněných budov komplexu, v jednotkách Krakonoš a Dukla, provedli kontrolu zástupci Evropského výboru proti mučení (CPT). Přímo v zařízení, které v noci na neděli hořelo, nicméně tehdy nebyli – to se jmenuje Kavkaz.

Lékaři z výboru zjistili, že vysoký počet obyvatel zařízení dostává psychotropní léky a že někteří klienti, převážně z domova Krakonoš, dostávají velké dávky vysoce sedativních léků, které „představují vysoké riziko závažných vedlejších účinků“. V některých případech šlo o polypragmazii (kombinaci několika léků) a podle lékařů delegace se zdálo, že řada pacientů je silně utlumená.

Viktor Koláček, ředitel Městské správy sociálních služeb, která je zřizovatelem domova, říká, že největším problémem je nedostatek zaměstnanců, kteří by se o lidi s postižením starali. Navzdory tomu, že se je vedení snaží sehnat.

Potřebují více lidí, řešilo se už před dvěma lety

Delegace výboru před dvěma lety vyzvala ministerstvo práce a sociálních věcí i resort zdravotnictví, aby zajistily navýšení počtu zdravotnického personálu. Konkrétně úřady vyzvala, aby v každém domově byl přítomen psychiatr několik dní v měsíci a aby v každém domě byla stále přítomna aspoň jedna sestra, včetně nocí.

Mluvčí ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová Deníku N sdělila, že je to věc ministerstva zdravotnictví. Výbor také tehdy vyzýval české orgány, aby zajistily sestrám působícím v těchto domech specializované vzdělání v oboru psychiatrie.

„Komisi jsem tehdy sám provázel,“ vzpomíná Koláček na unijní návštěvu z roku 2018. Stejně jako evropský výbor vidí i on hlavní problém v dramatickém nedostatku personálu.

„Máme trvalý podstav personálu. Chtěli jsme se zapojit do vládního programu a dovézt kvalitní zaměstnance z Ukrajiny, protože u nás na trhu nejsou. Bylo to líčené jako spása. Tři měsíce jsme tu měli deset Ukrajinců v oficiálním režimu, a když si měli vyřídit pracovní karty, tak to na ministerstvu vnitra zablokovala nějaká úřednice. Mimochodem dva z nich pracovali v domově Kavkaz, který vyhořel. Mohli jsme tam mít víc lidí na noční směny. Ale na ministerstvu vnitra nám nikdo neodpovídal na maily a žádosti, píšeme si přes datové schránky,“ popsal ředitel domova ve Vejprtech Koláček s tím, že nechce spekulovat o příčině požáru budovy Kavkaz.

„Domov Kavkaz je s nejvolnějším režimem, všichni klienti byli