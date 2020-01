Jak jsem poznal Vladimira Vladimiroviče: Putinův exporadce Illarionov radí malým zemím, jak přežít

Stál v místnosti plné lidí. Najednou zraky všech přítomných zamířily do prostoru za jeho zády. A všichni ztichli. Trvalo to pár sekund. Pak malý muž v legračním zeleném obleku přistoupil k jeho skupince. V tu chvíli Andrej Illarionov ještě netušil, že přichází budoucí prezident a jeho šéf, Vladimir Vladimirovič Putin.

Pamatujete si svoje úplně první setkání s Vladimirem Putinem?

Samozřejmě. Byla to vlastně tři první setkání. První se uskutečnilo 25. července 1998. Ten den ho jmenovali ředitelem FSB (Federální služba bezpečnosti, hlavní ruská tajná služba, nástupce KGB, pozn. red.). Což jsem ovšem nevěděl. Byl jsem tehdy ředitelem Institutu ekonomické analýzy.

V létě roku 1998 jsem byl ponořen do tématu finanční krize, která se na nás valila. Chtěl jsem udělat něco, co by nám pomohlo se krizi vyhnout nebo ji aspoň zmírnit. Věděl jsem, že to bude hrůza z hlediska ekonomického, ale ještě víc mne děsila představa politického dopadu. Aby se nestalo něco jako v Indonésii v roce 1998. Tehdy tam byly během pouličních nepokojů zabity tři tisíce lidí. Došlo i na pogromy na byznysmeny.

Chápal jsem, že to může postihnout i nás. Možná bude svržen i prezident. K moci přijdou komunisti. Lidé budou ožebračeni. Co by znamenal návrat komunistů, víme. A co by se stalo se všemi demokraty, s těmi, kdo šířil prozápadní ideje? Není složité si to představit. Proto jsem bouchal na všechny dveře a vysvětloval…

Někdo vám uvěřil?

Velký úspěch jsem neměl.

Do Kremlu vás nezvali?

Neměl jsem ještě přístup do Kremlu. Ale na mých vystoupeních bývali lidé z prezidentské administrativy. Pak jsem zjistil, že má varování měla jediný efekt – tihle lidé své soukromé úspory směnili na dolary. To bylo vše, co udělali.

Rozzuřil jsem se. A veřejně jsem to odsoudil. 25. července 1998 si mě pozval ministr financí Zadornov. První, co mi řekl, bylo: