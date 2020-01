Kongres ODS: Udženija mimo hru, Novotný straníkům vynadal a Vondra chce národního ptáka

Pro vedení ODS to bylo takové překvapení, že poté, co Udženija prohrála, přes hodinu debatovali v kuloárech a hledali jiné kandidáty. Pauza, po které měl program 29. kongresu Občanské demokratické strany pokračovat, se několikrát prodlužovala a napětí rostlo.

Alexandře Udženiji část delegátů vyčítala nejen projev, který podle nich působil neupřímně, ale i její předchozí účast na padesátinách mediálního magnáta Jaromíra Soukupa. Právě nezvolením Udženiji do vedení strany přišla pražská ODS o svého zástupce mezi místopředsedy. Fialův nejužší tým tvoří pouze muži. Jediným pražským zástupcem mezi špičkami ODS je tak nyní europoslanec Jan Zahradil, který je tam ovšem z pozice své funkce předsedy europoslaneckého klubu.

Nakonec se velká část širšího vedení přece jen z restaurace v kongresovém centru O2 universum vrátila zpátky do sálu. Zřejmě to ale nebyli jen oni, kdo v kuloárech vyjednával, protože se nakonec objevilo hned několik kandidátů a výzev na prvního místopředsedu strany.

Jako první se slova ujal staronový šéf partaje Petr Fiala. Ten vyzvedl jméno šéfa poslaneckého klubu Zbyňka Stanjury, který mu už nyní ve sněmovně kryje záda. Relativně překvapivé bylo vystoupení radní pro školství na Praze 6 Marie Kubíkové. Ta svůj nominační projev začala tím, že v Praze ráno pršelo. „Přicházím s nabídkou jednoduché politiky. Naše teze mají být opravdu jasně srozumitelné všem,“ dostala se posléze k meritu věci.

Předseda: Petr Fiala, poslanec a místopředseda PS PČR, Brno, vysokoškolský učitel – politolog, 55 let

První místopředseda: Zbyněk Stanjura, poslanec a předseda poslaneckého klubu, Opava, ing. elektro, 55 let

Místopředsedové:

Martin Baxa, poslanec a primátor Plzně, učitel, 44 let

Martin Kupka, poslanec, zastupitel Středočeského kraje a starosta obce Líbeznice, novinář, 44 let

Alexandr Vondra, europoslanec, Litoměřice, geolog, 58 let

Miloš Vystrčil, senátor a předseda senátorského klubu ODS, Telč, VŠ učitel, 59 let