Nechci mininormalizaci. Vím, jak zvítězit nad tradičním obézním státem, řekl Fiala, který dál povede ODS

Jediným dopoledním překvapením na kongresu ODS byly visačky z biobavlny a zákaz plastového jednorázového nádobí. Naopak podle očekávání dopadla volba předsedy strany. Stal se jím opět Petr Fiala, který neměl žádného protikandidáta. Šok přišel až poté, co první místopředsedkyně Alexandra Udženija neobhájila svůj post, ačkoli neměla protikandidáta.

Fiala získal 470 hlasů, z vydaných 519 hlasovacích lístků bylo odevzdáno o dva méně a platných jich bylo 505. „Nesmírně si toho vážím,“ poděkoval za hlasy delegátů. „Příští volební kongres bude ODS pořádat jako silná vládní strana,“ slíbil staronový předseda krátce po svém zvolení.

Věří, že do dvou let dostane stranu nejen do vlády, ale sám kabinet i povede. „Nemohl bych být předsedou ODS, kdybych si nedovedl představit, že budu premiérem,“ řekl Fiala.

Podobně jako Fiala neměla vyzyvatele ani současná první místopředsedkyně strany Alexandra Udženija. Získala pouze 217 hlasů z 434 platných. Odevzdáno bylo 514 hlasů. Po prohře uvedla, že „se nic neděje“, ale znovu již kandidovat nebude. „V politice jsem strašně dlouho na to, abych z toho vyvozovala nějaké unáhlené a zbytečné závěry,“ řekla.

„Tohle patří k politickému životu, přeji nástupci, aby byl po boku Petra Fialy a ostatních tak loajální, jako jsme byla já,“ dodala Udženija, která byla ve funkci od roku 2016.

Protože v prvním kole neměla vyzyvatele, museli se podle volební komise sejít zástupci krajů, aby situaci vyřešili. Alexandr Vondra, který nominaci rovněž získal, se jí totiž vzdal.

S čím si neví rady ani Harry Potter

Hlasování o předsedovi strany se událo ihned po Fialově projevu coby jediného kandidáta na šéfa strany. Zřejmě i proto organizátoři nezkrátili jeho projev, který místo avizovaných 25 minut trval zhruba tři čtvrtě hodiny.

Sám Fiala se svou dlouhou řeč pokusil odlehčit, třeba při popisu návštěvy