Zemana má na TV Barrandov nahradit Soukupův boj o Hrad. Získali jsme scénář

Zrušené rozhovory s prezidentem Milošem Zemanem měl na TV Barrandov nahradit nový seriál s názvem Je to kampaň! Redakce Deníku N získala scénář osmi připravovaných dílů. V hlavní roli má opět vystupovat majitel televize Jaromír Soukup, a to jako kandidát na prezidenta. Tvůrci konceptu kladou důraz především na to, jaké bude mít Soukupova postava vyznění.