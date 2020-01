Notes: Soukup za Zemana, Car Putin i Kremlík na koberečku

„Je na čase, aby se Miloš Zeman odstěhoval ze svého nafukovacího Challengeru zpět na Vysočinu. Skvělá příležitost pro Jaromíra Soukupa, aby uskutečnil svoje plány.“ Nejde o mé tvrzení, ale o začátek scénáře chystaného pořadu Jaromíra Soukupa, který má nahradit končící Týden s prezidentem. Masochisté a gurmání čtvrteční televizní zábavy, mezi něž se hrdě hlásím, tak kromě Máte slovo nejspíš dostanou ještě jeden pořádně vydatný chod.

Car Putin. Petra Procházková připravila velmi zajímavou analýzu vývoje dění na nejvyšším postu v Ruské federaci. Tedy pozice Vladimira Putina. Ten se do politického důchodu nechystá, i když už nemůže podle ústavy znovu kandidovat na prezidenta. Zdá se ale, že přišel s řešením. Ústava se může změnit a post prezidenta přestane být tím nejdůležitějším. Osobně mi to trochu připomíná seriál House of Cards. Když se vám nelíbí, jak jsou rozdané karty, otočte stůl…

„Ruská vertikála moci se tento týden začala zásadně vychylovat od dosavadního kurzu. Zatím nabírá směr východní – kazašský, nebo dokonce podobný tomu íránskému,“ popisuje Petra ve své analýze.

No a ještě Trumpův úspěch. Americký prezident protlačil dohodu mezi Spojenými státy a Čínou, včera pak obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Než ale kývneme na jeho hodnocení smlouvy s Čínou jako „jedné z nejskvělejších obchodních dohod všech dob“, projděme si text Majdy Slezákové. Ta totiž píše, že pro Ameriku znamená problém – bude fungovat, když Čína bude chtít.

„Nakoupit zboží na 200 miliard dolarů je jedna věc. Ale zakročit proti skupování technologií? Trestat krádeže duševního vlastnictví? Vždyť to by do značné míry znamenalo, že Komunistická strana Číny musí zakročit proti sobě,“ popisuje Majda.

Co dalšího u nás najdete?

Občanské demokraty čeká zítra volební kongres. Z místa budou reportovat dvě kolegyně, vše podstatné se tedy dozvíte z první ruky. Základní informace o stavu ODS se pokouším nabídnout ve svém textu. Markéta Boubínová komentuje rozmělňování vazby mezi Věrou Jourovou a premiérem Babišem. Během cest po Česku jste jistě narazili na billboardy s výsadkáři. Boj o nové adepty popisuje Jan Wirnitzer.

Petr Koubský píše o Florence Nightingalové, Renata Kalenská nabízí rozhovor s íránistkou ohledně dění v regionu. Velký rozhovor s toxikologem Miroslavem Pouzarem pořídila Lenka Vrtišková Nejezchlebová. „Strach z radiace může být v důsledku ničivější než ozáření. Akutně netoxický cukr nás z dlouhodobého pohledu otráví pravděpodobněji než prudký jed,“ píše v úvodu. Tak pozor 😉

Co dalšího se dnes stalo?

Ministr dopravy Kremlík byl na koberečku u premiéra kvůli zhruba čtyřsetmilionové zakázce na e-shop na dálniční kupony, kterou chystal jeho resort v utajení. Více ČTK. Po jednání se národ dozvěděl, že se ministr pokusí cenu co nejvíc srazit. Upřímně se už těším na nedělní interpretaci pana premiéra na jeho Facebooku.

„Čau lidi, tak tohle mě nadzvedlo. Úředníci si vymysleli, že musíme udělat takovou zakázku. Jsem samozřejmě proti tomu, jsem jiná krevní skupina. Šetřím, kde se dá, a teď máme vyhodit tolik peněz? Ani náhodou – hned jsem si dal schůzky a řeším to. Nebojte. A Kremlíkovi, kterého do úřadu přivedl bůhvíkdo, jsem řekl, že má řešit dálnice!“ Ale třeba to bude úplně jinak 😉

Vážněji a více telegraficky. Irácké bezpečnostní síly zatkly někdejšího druhého nejvyššího muftího Islámského státu v Mosulu. Šífá al Níma se podepsal pod stovkami rozsudků smrti a nařídil také ničení kulturních památek mosulského Starého města. S informací přišel jako první Jakub Szántó z České televize.

Více než dvanáct procent zaměstnanců v Česku tvoří cizinci. Data vydal staťák. Policie podle zprávy Aktuálně.cz ze svých řad vyloučila detektiva Národní centrály proti organizovanému zločinu, který pomáhal s programem Pirátům. Evropská komise vedená Ursulou von der Leyenovou podle německého deníku Die Welt změní svou politiku vůči zemím V4. V plánu jsou mimo jiné častější návštěvy evropských politiků v zemích Visegrádu nebo vyrovnanější migrační politika. Ve Strakovce již jistě oprašují červený koberec.

Co dalšího mě zaujalo u kolegů?

Začít musím pochopitelně u datařů z Českého rozhlasu. Protože dnes mi úplně prozářili den. Publikovali totiž velkou analýzu senátních hlasování a hlasovacích koalic. „U běžných hlasování Senátu vládne koalice KDU-ČSL, STAN a hnutí Senátor 21. Situace se ale výrazně mění u těch těsných, která si vládní hnutí ANO dokáže ohlídat. Svou nejednotností mu to umožňují například zástupci KDU-ČSL nebo Starostů a nezávislých,“ popisuje iRozhlas.cz.

Oba prezidentovi kandidáti (bývalá a současný) na ombudsmana mají další problém. Server Seznam Zprávy napsal o Heleně Válkové, že v 80. letech publikovala v jednom ze sborníků text popisující kriminalitu Romů. O Stanislavu Křečkovi napsal server iHned, že v 80. letech označil v další publikaci volby v socialistickém Československu téměř za vzor svobody. Dovolím si předpovědět jako neprognostik, že jim to vůbec neuškodí. Už jen kvůli tomu, že premiér Babiš se dnes za Helenu Válkovou postavil.

No a abychom končili trochu pozitivně, dejme si jednoho pátečního Jaze. Hezký víkend všem!