Manipulativní web proti Kalouskovi a Bakalovi spravuje Slovák, který pořádal studentské pochody za Kuciaka

Stránka Zastavme zloděje funguje na českém Facebooku od srpna roku 2018. Od té doby získala přes 60 tisíc fanoušků, kteří její obsah pravidelně sdílejí. Stránka kritizuje přijímání uprchlíků, působení poslance TOP 09 Miroslava Kalouska nebo vystoupení spolku Milion chvilek pro demokracii.

Využívá ovšem manipulativních technik či agresivních výpadů. Sama o sobě tvrdí, že se jedná o skupinu českých aktivistů. Stránky jim přitom spravuje Slovák, aktivista Adam Bajo, což Deník N zjistil díky bezpečnostní chybě Facebooku.

Sám Bajo se prezentuje jako „občanský a protikorupční aktivista“ a u našich východních sousedů není neznámý. V roce 2018 byl jedním z hlavních organizátorů Velkého protikorupčního pochodu, což byla studentská iniciativa, jejímž cílem bylo vyjádřit „nesouhlas se stavem společnosti“.

Ve svém memorandu například požadovali vyšetření kauz Gorila nebo Bašterňák, jejich iniciativa chtěla zabránit podpoře „extremistických sil na Slovensku“. Později se podíleli také na organizování celostátních demonstrací po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, které do ulic dostaly statisíce lidí.

Sám Bajo se začal objevovat také v médiích, kde mluvil o potřebě silné občanské společnosti nebo nutnosti vyjít do ulic v boji proti korupci.

Jak se aktivista, který bojoval za vyšetření kauz, dostal ke správě dezinformačního webu? Tvrdí, že si ho vyhlédl údajný správce stránky Zastavme zloděje Peter Cimerman, kterého prý zaujalo jeho působení v iniciativách proti korupci.

Zastavme zloděje jako alternativa Mináře

„Chtěl vytvořit podobnou protikorupční iniciativu také v České republice. V té době však začaly aktivity spolku Milion chvilek, proto jsem mu řekl, že dělat něco, co už dělá někdo jiný, nemá smysl. On mi na to řekl, že má zájem cílit spíše na lidi, kteří