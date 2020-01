„O legalizaci neuvažujeme“. Porodní asistentka dostala kvůli vedení domácích porodů pokutu sto tisíc

Pokutu sto tisíc korun dostala začátkem ledna porodní asistentka Lucie Kašová. Úředníci plzeňského krajského úřadu ji potrestali za to, že pomáhala ženám u domácích porodů. Za poslední rok a půl je to druhá podobná pokuta soukromým porodním asistentkám. Podle ministerstva zdravotnictví zákon neumožňuje, aby asistentka vedla domácí porod.

V dosud nepravomocném rozhodnutí, jehož část má Deník N k dispozici, krajský úřad zdůvodnil udělení stotisícové pokuty tím, že Kašová spáchala přestupek proti zákonu o zdravotních službách. A to proto, že loni poskytovala pěti rodičkám v rámci porodu zdravotní služby neuvedené v oprávnění pro obor porodní asistentka – zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, které jí vydal v roce 2014.

Kašová s výkladem krajského úřadu nesouhlasí. „Když jsem žádala o registraci, dostala jsem ji bez jakýchkoliv výjimek. Z čehož jsem usoudila, že je jasné, že můžu pečovat o nízkorizikové ženy v domácím prostředí i během porodu. Tento výklad navíc podporuje i právní rozbor profesora práva, který Unie porodních asistentek sdílela na svých stránkách,“ argumentuje.

Podle ministerstva zdravotnictví současná legislativa neumožňuje porodním asistentkám vedení domácího porodu. „Porod v domácím prostředí za přítomnosti gynekologa nebo porodní asistentky české zákony neumožňují. Nicméně se snažíme najít kompromis mezi komfortem rodičky a bezpečnosti jí samotné a dítěte, proto podporujeme budování center porodní asistence v rámci porodnic. V nich je možné, aby porod proběhl pouze pod vedením asistentky, ale zároveň aby v případě komplikací byl lékař nablízku,“ vysvětlil David Šíma z tiskového odboru ministerstva.

Vyšetřování krajských úředníků spustil skoro přesně před rokem porod Kateřiny S. z Plzeňska (Deník N celé jméno ženy nezveřejňuje kvůli zachování soukromí rodiny). Vysokoškolačka, která pracuje jako marketingová manažerka, se rozhodla svoje druhé dítě porodit doma.

„Mám syndrom bílého pláště, nedokážu se před lékaři uvolnit, mám z nich strach od dětství. Prvního syna jsem rodila ve 22 letech v porodnici. Nedali mi najíst, napít, ležela jsem na přístrojích, nikdo se mnou nemluvil, ale vyhrožovali mi císařským řezem. Do toho vystresovaný manžel, který se ptal, co se děje. Přitom všechno šlo dobře, dítě jen bylo větší,“ popsala žena, která žije s rodinou v jedné vesnici na Plzeňsku, důvody, proč se rozhodla porodit svého druhého syna doma.

Především kvůli špatným zážitkům z porodnice si proto ve druhém těhotenství vybrala porodní asistentku Lucii Kašovou, aby ji doprovázela. Porod doma v obýváku proběhl loni v únoru bez nejmenších problémů. Kateřina S. absolvovala všechna předepsaná předporodní vyšetření, poslední týden na ně chodila do porodnice.

Potíže nastaly ve chvíli, kdy chtěla rodina po třech dnech zaregistrovat novorozence u pediatra. První lékařka odmítla dítě přijmout do péče. „Strašně na manžela v čekárně křičela, jak si to představujeme, rodit doma, a že určitě nebudeme chtít spolupracovat ani v dalších věcech,“ popisuje Kateřina S.

Druhý pediatr měl podmínku, že miminko musí nejdřív absolvovat základní vyšetření na neonatologii plzeňské fakultní nemocnice. Primář plzeňské neonatologie Jiří Dort se k případu nevyjádřil, na otázky zaslané e-mailem Deníku N neodpověděl, ačkoliv jejich přijetí potvrdila telefonicky jeho asistentka.

Kdo může být u porodu?

Loni v květnu zahájili krajští úředníci ze zdravotního odboru vyšetřování kvůli tomu, že Kašová asistovala u domácích porodů. Kateřina S. se domnívá, že podnět nejspíš přišel právě od lékařů, kteří vyšetřovali její dítě.

„Dostala jsem od krajského úřadu oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru porodní asistentka v domácím prostředí, a to bez jakýchkoliv výjimek. Čímž jsem nabyla dojmu, že splňuji všechny náležitosti a můžu chodit k domácím porodům,“ vysvětluje Kašová, která má praxi několik desítek let a patří mezi nejzkušenější soukromé porodní asistentky. Externě vyučuje na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, kde také několik let vedla jednu z kateder.

Úředníci si předvolali k výpovědi několik rodin, kterým Kašová v posledních letech poskytovala péči při domácích porodech. Stejně jako Kateřina S. ji chválily za péči a přístup. Kašová tvrdí, že všechny ženy a děti, o něž pečovala při porodech, jsou zdravé a že k žádnému porodu nemusela volat sanitku, protože hrozí-li sebemenší riziko, ženám domácí porod nedoporučuje.

Kašová byla za prvních pět měsíců loňského roku u pěti domácích porodů. Od května, kdy začal krajský úřad šetření, už k nim nechodí a nebude chodit, dokud nepadne konečný verdikt.

Plzeňský krajský úřad potvrdil, že jeho odbor zdravotnictví vede správní řízení s jednou porodní asistentkou, odmítl je ale blíže komentovat s tím, že rozhodnutí ještě nenabylo právní moci. Kašová se totiž odvolala a je ochotná se proti pokutě bránit u soudu.

„Správní řízení je v zásadě neveřejné a správní orgán musí dbát na ochranu subjektivních práv účastníků řízení, zejména práva na ochranu osobnosti, ale i ochranu mravnosti,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Alena Marešová. Dodala, že v Plzeňském kraji je vydáno čtrnáct oprávnění v oboru porodní asistentka a v regionu dosud nebyla udělena žádná podobná pokuta.

Podle Kašové je současný přístup úřadů k domácím porodům a asistentkám problematický. „Pokud by bylo jasně stanoveno, za jakých podmínek může porodní asistentka vést domácí porod, a existovala by alternativa k porodům v porodnici, jsem si jistá, že by část žen využila třeba porodní domy a množství domácích porodů by se snížilo. Dnes jich je tolik, protože reálně ženy nemají na výběr. Restrikce porodních asistentek však není řešení,“ myslí si Kašová.

Druhá pokuta

Kateřina Hájková Klíčová z profesního sdružení Unie porodních asistentek (UNIPA) uvedla, že podle zkušeností asistentek volí domácí porod především druhorodičky či matky více dětí, a to zejména kvůli špatným předchozím zkušenostem z porodnic. Podle UNIPA jde za poslední rok a půl o druhou pokutu udělenou porodním asistentkám za to, že chodí k domácím porodům.

První dostala v roce 2018 Johanka Kubaňová od Středočeského krajského úřadu.

Tehdy šlo ale o jiný případ než u Kašové. Kubaňová podle HN v listopadu 2016 asistovala u porodu, k němuž nechala přivolat záchrannou službu kvůli poklesu srdečních ozev novorozence. Středočeský kraj pak v únoru 2017 zkontroloval, čím se Kubaňová zabývá. Ačkoli trvala na tom, že přijížděla k už běžícím porodům, a svou činnost označila za neodkladnou péči, úředníci byli přesvědčení, že Kubaňová vedla nejméně tři plánované domácí porody.

Proti pokutě 120 tisíc se odvolala k ministerstvu zdravotnictví, které věc vrátilo kraji k projednání. Ministerstvo odmítlo správní řízení blíže komentovat, protože je, stejně jako v případě Kašové, neveřejné.

„Ke zrušení rozhodnutí krajského úřadu nedošlo proto, že by ministerstvo změnilo svůj názor na domácí porody. V současnosti o možnosti legalizace či hrazení samostatného vedení domácího porodu porodními asistentkami neuvažuje,“ dodal Šíma z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví.

„Státu se pokutami daří zastrašovat porodní asistentky, takže k domácím porodům jich chodí čím dál méně. V každém státě je několik málo procent žen, které vždy zvolí variantu porodu doma. Teď se ale ocitají ve větším nebezpečí, než kdyby měly možnost legálně u sebe mít porodní asistentku, která je v tomto oboru vysokoškolsky vzdělaná,“ říká Hájková Klíčová.

Tmavošedá zóna

Podle odhadů ročně porodí plánovaně doma asi pět set až šest set žen. Přesné statistiky neexistují. Ze záznamů ministerstva zdravotnictví nicméně vyplývá, že počet domácích porodů každoročně stoupá. Zatímco v roce 2014 ministerstvo zdravotnictví evidovalo 24 plánovaných domácích porodů, v roce 2018 jich bylo 62.

„Je však nutné podotknout, že jejich počty jsou výrazně podhodnocené. Dle odborných společností se v ČR narodí asi sto deset tisíc dětí ročně, mimo porodnice je to přibližně tisíc dětí. Tento počet porodů ale neznamená výhradně počet porodů doma, ale mimo zdravotnická zařízení,“ popsal David Šíma z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Podle biostatističky Markéty Pavlíkové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, která se rozdílům v evidenci počtu domácích porodů věnuje dlouhodobě z odborného pohledu, sbírají data o dětech narozených doma jak ministerstvo zdravotnictví, tak i matriky.

„Čísla se liší, ale ne všichni vyplňují předepsané formuláře pravdivě, takže nemáme spolehlivá data. V době největšího boomu kolem roku 2012 bylo jen v Praze asi sto domácích porodů ročně. Předtím to byla šedá zóna, teď je to tmavošedá,“ popsala Pavlíková.