Devět vzkazů básníka Egona Bondyho mileniálům u příležitosti vlastních nedožitých devadesátin

Esej Lucie Palkoskové: Před 90 lety, 20. ledna 1930, se narodil Zbyněk Fišer. V roce 1949 se „narodil“ pseudonym Egon Bondy, kterému Fišer zůstal po celý zbytek života věrný. Kdyby se v roce 2007 básník nepo(d)pálil vlastní cigaretou, svých dnešních 90. narozenin by se stejně zřejmě nedožil – tedy nejspíš by o to alespoň nestál, protože život, minimálně v podmínkách, v jakých ho prožil, považoval spíš za vleklou obtíž – pokud můžeme věřit sebestylizaci, kterou ve svém díle pečlivě budoval.