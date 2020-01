Jak se změní vaše důchody? Nabízíme odpovědi na nejdůležitější otázky

Ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo s plánem, jak zpřehlednit důchodový systém, lépe ocenit lidi, kteří se starali o děti, a vyhnout se tomu, že za deset let nebudou na penze ve státním rozpočtu peníze. Spolu s Komisí pro spravedlivé důchody nastínilo tři možné varianty, jak by důchodová reforma v Česku mohla vypadat. Deník N přináší odpovědi na nejčastější otázky a odpovědi týkající se tohoto nového návrhu.

Proč nemohou zůstat důchody nastavené tak jako nyní?

Současný systém není udržitelný hlavně kvůli stárnutí obyvatelstva. Růst počtu starobních důchodců bude logicky obnášet i vyšší výdaje na penze a zdravotní péči. „V důsledku stárnutí populace se velmi rychle změní poměr pracujících připadajících na jednoho důchodce ze současného 3 : 1 až na 1,5 : 1. Kvůli tomu se po roce 2030 celý systém začne dostávat do obrovských deficitů,“ vysvětluje předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová. Jinými slovy, výdaje na důchody by začaly výrazně převyšovat příjmy, které teď vláda čerpá z pojistných odvodů.

Národní rozpočtová rada navíc varuje, že bez změny důchodového systému se Česko během padesáti let dostane do dluhové pasti – veřejný dluh vzroste ze současných 33 až na 222 procent HDP.

„I přes výrazné navyšování důchodů z posledních dvou let navíc téměř desetina starobních důchodů nedosahuje ani deseti tisíc korun měsíčně. Každý sedmý senior nad 65 let žije v chudobě. A v budoucnu to má být