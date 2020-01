Notes: Platová rovnost? Praprapraprapraprapravnučky dnešních žen se snad dočkají

Pokud se budou rozdíly mezi výdělky žen a mužů srovnávat stejným tempem jako v posledních letech, dočkají se praprapraprapraprapravnučky dnešních žen mužských výdělků v roce 2277. Studii expertů Světového ekonomického fóra, z níž to vyplývá, analyzuje Tereza Mynářová. V Česku si ovšem ženy – pokud s tím něco neuděláme – počkají ještě déle, takzvaný gender pay gap je u nás druhý největší v EU.

Německá policie uskutečnila rozsáhlý zásah proti několika lidem, které úřady podezírají ze špionáže pro Čínu. Jedním z nich je i diplomat, který v 90. letech působil v Česku, informuje náš berlínský zpravodaj Pavel Polák.

Co je to xenofob, víme v Česku bohužel až příliš dobře. Ale věděli jste, že také existují xenoboti? Na rozdíl od xenofobů jsou užiteční, i když trochu strach z nich jde taky. Jsou to totiž roboti sestavení z živých buněk. Takže něco mezi Válkou s mloky a R.U.R. Seznámí vás s nimi Petr Koubský.

Proč české hokejové naděje neuspěly na domácím mistrovství světa do dvaceti let? Odpověď hledal David Janeczek v reportáži z jedné hokejové akademie, jejichž vznik před několika lety měl ústup českého hokeje ze světové síně slávy zastavit.

Proč je těžší odhalit lež u blízkého člověka než u někoho cizího? Jana Ciglerová představuje dvě knihy, které se tímto fenoménem zabývají.

Ruské dezinformace jsou podle odborníků čím dál sofistikovanější. Kreml se snaží, aby stopy nevedly k němu a stále více se zaměřuje na témata, která s Ruskem přímo nesouvisejí. Například na ekologii nebo budování sítí 5G, popisují Jakub Zelenka a Lukáš Prchal.

Vysoká škola ekonomická čelila už podvanácté za tři roky falešnému bombovému poplachu. Jak se škola s tímto problémem vyrovnává, se Adéla Skoupá ptala rektorky Hany Machkové.

Co píší jinde

Oslaví Británie vystoupení z EU zvoněním z věže Big Ben? Zdánlivě marginální otázka se na ostrovech bouřlivě diskutuje, píše The Guardian. Big Ben se totiž opravuje – včetně ikonických hodin. Zastánci brexitu pořádají sbírku, aby opravu urychlili, ale premiér Johnson je dnes zklamal. Ani s více penězi to prý restaurátoři do půlnoci 31. ledna nestihnou…

Antarktida je asi poslední místo na Zemi, kde by člověk čekal architektonické skvosty. Server Aktuálně ale upozorňuje, že některé nové vědecké stanice jsou nejen supermoderní a funkční, ale také navržené předními architektonickými studii.

Babičky jako bezpečnostní riziko? Deník Die Presse informuje o skandálu, který v Rakousku vyvolalo rozhodnutí tamní obdoby naší zpravodajské služby BIS. Ta zařadila na seznam levicových extremistických organizací všechny, které se podílely na demonstracích proti předchozí vládě s účastí Svobodných. Bylo mezi nimi třeba i sdružení „Babičky proti pravici“. Babičky podaly stížnost.

V zítřejším Deníku N najdete

Jak nalákat nové vojáky? Výsadkáři na billboardech

Vladimir Putin pro sebe hledá nové místo v čele Ruska

Íránistka Zuzana Kříhová: V Íránu dochází k sexuální emancipaci žen

A na závěr malá porce politického bizáru. Z případů, kdy se Václav Klaus mladší – mírně řečeno – odchyluje od pravdy, by se skoro dala udělat každodenní rubrika. Dnešní příspěvek? Předseda Trikolóry obvinil agenturu, že zfalšovala průzkum, který vůbec nedělala…

Není to pravda, ale mohla by být! Z dnešního Notesu vše, hezký večer.