Předseda Trikolóry Václav Klaus nařkl výzkumnou agenturu STEM z toho, že okradla hnutí o statisíce korun, nebo že odvádí nekvalitní práci. Mylně přitom srovnal dva různé výzkumy dvou různých agentur. Je to další z případů, kdy se lídr Trikolóry spletl a veřejně nemluvil pravdu.

Buď nás okradli, nebo jim to nesedí. Klaus nařkl agenturu, že má malé preference, výzkum ale dělala jiná

Lídr Trikolóry se – jako už poněkolikáté v nedávné minulosti – ocitl na štíru s pravdou. Důvodem byl výzkum agentury STEM, který Trikolóře přisoudil ve volebním modelu pouhého půl procenta hlasů – tedy o 3,5 procentního bodu méně než o dva výzkumy dříve.

Je třeba říci, že taková změna je sice v rozmezí statistické chyby (pokud v dřívějším průzkumu díky chybě vyšel Trikolóře o něco lepší výsledek a ve druhém o něco horší), tak zřetelný pokles ale vypadá neobvykle.

„Nejvypečenější je, že u té jediné agentury, kde to osmkrát kleslo (ze 4,0 na 0,5), jsme měli interní průzkum (za několik set tisíc) rozdělenej i po krajích. A tvrdili nám v něm, že máme 4 % skalních voličů a 3 % dalších pravděpodobných,“ komentoval to Klaus ve facebookovém příspěvku. A dodal doslova: „Tak buď nás okradli a prodali nám totální bulšit. Nebo jim to nesedí teď. Anebo se 7/8 ‚skalních‘ voličů hrozně naštvalo, že se blíží Vánoce, a přešli jinam.“

Klaus tím naznačil, že agentura STEM buď pracuje nekvalitně, nebo že okradla Trikolóru o statisíce korun. Ve skutečnosti ale