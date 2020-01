Německý deník Pavla Poláka: Kdeže kysané zelí a klobásy! Národním německým jídlem se už před drahnou dobou stal kebab. Je v podstatě jedno, do jakého města ať už na západě, nebo východě země zamíříte, všude si ho můžete poručit prakticky na každém rohu. Historické kořeny má přitom v někdejší osmanské říši a do západního Německa ho v 60. letech přivezli turečtí gastarbajteři, kteří přijeli Němcům pomáhat montovat auta a udržovat jejich průmysl v běhu na plné otáčky.

Považte! Globalizace může i za to, že jsem si v Berlíně nemohl dát svůj oblíbený kebab

Od té doby si kebab neohroženě razí cestu německým gastronomickým terénem. Je to poměrně jednoduchý pokrm, sestávající z křupavé housky, která je zevnitř vymazaná omáčkou různých příchutí a barev, potom z masa, odkrajovaného v tenkých vrstvách z rotujícího špízu. To otáčení je velmi důležitá souvislost. Ve spolkové republice se kebabu běžně říká döner. Jak jsem si nechal vysvětlit přímo od místních Turků, název souvisí s tureckým slovesem, které vyjadřuje otáčivý pohyb. V neposlední řadě patří do housky s masem také spousta nakrájené zeleniny.

To všechno je prodejcem, který většinou bývá od rožnícího se masa na špízu dost propocený, vmáčknuté do housky tak, aby se kebab vešel tak akorát do dvou rukou. Kdo má na spěch a rozhodne se konzumovat kebab za chůze na ulici, zanechává zpravidla za sebou na chodníku různé kousky odpadávající z housky, protože udržet ji pohromadě vyžaduje poměrně přesně koordinovanou motoriku. O tom jsem se mnohokrát sám přesvědčil.

Fakt, že kebab není německý, kupodivu nevadí ani místním nacionalistům. Nedávno jsem kvůli reportáži zašel na jedno velké shromáždění v Drážďanech, kde stoupenci xenofobní Pegidy