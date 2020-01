Nemůžeme školu zavírat každý den, říká rektorka VŠE po dvanáctém poplachu. Chce změnit taktiku

Kvůli anonymnímu nahlášení bomby policie ve čtvrtek opět uzavřela „starou“ budovu Vysoké školy ekonomické v Praze na náměstí Winstona Churchilla. Studentům odpadly zkoušky nebo je vyučující přesunuli do okolních kaváren. Za poslední tři roky je to už dvanáctý takový poplach. Dnes ale vůbec poprvé velitel zásahu rozhodl, že se škola neuzavře „neprodyšně“ a na celý den. To však nakonec změnil zásah policejního prezidia. Okolnosti v rozhovoru pro Deník N popisuje rektorka školy Hana Machková.

Co se dnes přesně stalo?

Již podvanácté jsme dostali anonymní e-mail s oznámením o tom, že ve škole vybuchne nástražný systém, a to v 16:57. Text je vždycky stejný, je to jen jedna věta. Anonym ji posílá z nejrůznějších e-mailových adres mimo Českou republiku. Ačkoliv maximálně spolupracujeme s Policií ČR a snažíme se pachatele dopadnout, není to vůbec jednoduché. Jsou to kybernetické útoky, které jsou v dnešní době velmi sofistikované.

Dnes ale policie původně nasadila jiný scénář než běžně…

Ano, přijel velitel zásahu, který s námi byl ochoten spolupracovat přesně tím způsobem, o němž si myslíme, že je správný a který bychom ze strany policie uvítali. Chápeme, že se tyto hrozby nedají podceňovat. Ale na druhou stranu si myslíme, že by v dnešní době bylo možné prohlédnout budovu školy, a pokud se v ní nenajde žádný nástražný výbušný systém, znovu ji otevřít. Byli jsme ochotní a chtěli jsme spolupracovat tím, že bychom pustili do školy pouze studenty, kteří měli mít dneska zkoušku, a zkoušející. Legitimovali by se kartou, vše by hlídala ochranka, nikdo jiný než tito ověření a pověření lidé by se do školy nedostal.

To by bylo tedy poprvé, kdy by byl takový režim? Doteď se vždy škola uzavřela a byla celý den mimo provoz.

Ano. Záleželo vždycky na tom, jak si to ten anonym přál. Protože když nám nahlásil, že bomba vybuchne ve 14:30, policie nám dovolila otevřít školu v 15 hodin, jednou to bylo jen dopoledne. Vždy se musíme řídit pokyny policie, což plně respektujeme. Doufali jsme, že dnes by se před ohlášeným výbuchem opět škola uzavřela, ale třeba jen na hodinu. Policie by zase vše prohlédla, a pokud by žádný nástražný systém nenašla, mohli bychom pokračovat ve své práci. Takový plán jsme všichni uvítali, studenti na to nesmírně pozitivně reagovali i na Facebooku. Myslím si, že by to tak bylo rozumné provést vždy, protože třeba nemocnice se také neuzavírá úplně, když se něco takového stane.

Pak zasáhlo policejní prezidium a rozhodnutí změnilo.

Ano. Řeklo, že riziko je příliš velké a že tedy musíme uzavřít budovu do 17:30. Možná že policejní prezidium má informace, které nemám, možná je riziko opravdu tak velké. To rozhodnutí nechci kritizovat, ale zdá se mi, že je to už neúnosné. Nemůžeme